Horizon: Forbidden West, come aprire i fiori di metallo

Nel corso dei vostri viaggi in Horizon: Forbidden West vi imbatterete molto presto in un ostacolo apparentemente insormontabile: stiamo parlando dei fiori di metallo, che rappresentano una delle dinamiche metroidvania di cui vi accennammo nella nostra recensione.

Quando si imbatterà in uno di questi fiori di metallo, infatti, Aloy lo appunterà nella mappa, promettendosi di tornarci quando avrà trovato un modo per aprire questi fiori e liberarsi la strada per proseguire. Se, quindi, volete sapere come aprire i fiori di metallo, siete arrivati nel posto giusto.

Come aprire i fiori di metallo

Per riuscire a farvi strada oltre questi fiori, da cui si originano delle radici che sbarrano il percorso ad Aloy, è necessario ottenere un equipaggiamento unico, che si affianca ad altri accessori della nostra eroina – come il rampino. In questo caso, stiamo parlando del segatralci.

Dovete completare una specifica missione di storia per aprire i Fiori di Metallo

Se avete paura di esservelo perso per strada, state calmi: si tratta di un equipaggiamento legato alla campagna principale di Horizon: Forbidden West, quindi non è possibile che proseguiate senza recuperarlo.

Tutto quello che dovrete fare sarà completare la missione “Semi del passato” della storia, proposta al livello raccomandato 24. Una volta che lo avrete fatto, Aloy avrà con sé il prezioso segatralci e potrete raggiungere tutti i fiori di metallo (compresi quelli che avevate già trovato in passato, segnati sulla mappa) per toglierli finalmente di mezzo.

Cosa nascondono i fiori di metallo

Ci sono ricompense diverse per l’apertura dei fiori di metallo: in alcuni casi permettono di accedere a delle utile scorciatoie nelle parti platform dell’avventura, ma non solo. In molti altri casi, infatti, aprendo i fiori di metallo potete recuperare risorse, oggetti preziosi e anche alcuni collezionabili per delle missioni secondarie, che non vogliamo spoilerarvi.

Ora che sapete come aprire i fiori di metallo, sbizzarritevi a trovare tutti quelli che vi attendono nell’Ovest Proibito!