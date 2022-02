Horizon: Forbidden West, dove sono i Collilunghi e come scalarli

Se avete giocato Horizon: Zero Dawn, ricorderete sicuramente che il titolo ha degli iconici robot, i Collilunghi, che gironzolano lungo la mappa come vedette. Queste creature tornano anche in Horizon: Forbidden West, con gli stessi criteri: li troverete lungo le diverse regioni e potrete ingegnarvi per scalarli.

Una volta fatto, potrete ottenere le informazioni custodite dal Collolungo, che vi indicherà i punti di interesse di rilievo nella regione che monitora instancabilmente.

Vediamo allora nella nostra guida dove trovare i Collilunghi e come potete scalarli!

Dove sono i Collilunghi in Horizon: Forbidden West

All’interno del gioco sono presenti sei diversi Collilunghi, che trovate elencati di seguito:

Collolungo della Sabbie di Cinabro , nella regione iniziale, più a sud ovest di Aspracatena.

, nella regione iniziale, più a sud ovest di Aspracatena. Collolungo delle Sabbieferme , nell’area sud della mappa, sul vertice destro della regione desertica.

, nell’area sud della mappa, sul vertice destro della regione desertica. Collolungo del Deserto Scintillante , più a sud della capitale Tenakth, in una pianura intorno a cui gira instancabilmente.

, più a sud della capitale Tenakth, in una pianura intorno a cui gira instancabilmente. Collolungo de La Veglia delle Sentinelle , subito a ovest rispetto all’area innevata della mappa, nel bel mezzo della giungla.

, subito a ovest rispetto all’area innevata della mappa, nel bel mezzo della giungla. Collolungo di Approdo , a est della regione di Approdo, quasi sul limite sud della mappa nella strozzatura dell’oceano tra la regione principale e quella più a ovest.

, a est della regione di Approdo, quasi sul limite sud della mappa nella strozzatura dell’oceano tra la regione principale e quella più a ovest. Collolungo di Morso salato, potete raggiungerlo nell’estremo nord, esattamente al centro della mappa del mondo, esattamente al limitare dello scenario e più a nord della capitale Tenakth.

Come scalare il Collolungo delle Sabbie di Cinabro

È verosimilmente il primo Collolungo che incontrerete nel vostro viaggio, che gironzola intorno a una torre nei pressi di Cantopuro. Alla base della torre noterete uno slot per inserire una cella batteria. Per ora ignoratelo e trovate il punto da cui cominciare a scalare la torre.

Puntando al vertice, Aloy farà notare di non poter proseguire oltre, ma nella piattaforma sopraelevata a cui arriverete potrete notare un camminamento alternativo, laterale. Raggiungetelo per recuperare una batteria e tornate giù, inserendola nell’apposito slot alla base della torre.

Ora scalate la torre e fate ruotare come richiesto la parabola, in modo da poter arrivare fino in cima. Ruotata l’antenna come indicato dal gioco, Aloy raggiungerà un vertice da cui potrà saltare sul Collolungo delle Sabbie di Cinabro.

Ruotate l'antenna e scalate il Collolungo delle Sabbie di Cinabro

Come scalare il Collolungo delle Sabbieferme

Raggiungete l’area del Collolungo per notare che gira intorno a un accampamento Oseram. Eliminate le macchine che via via tenteranno di ostacolarvi e raggiungete le quattro balliste per colpire il Collolungo costringendolo ad abbassarsi. Trovate una ballista in ogni lato dell’accampamento, che ha una struttura quadrata.

Una volta che avrete colpito quattro volte il Collolungo (occhio alle macchine che spunteranno dopo ognuno dei quattro colpi), raggiungetelo per estrarre i dati.

Come scalare il Collolungo del Deserto Scintillante

In nessun modo, letteralmente. Non potete scalare il Collolungo del Deserto scintillante se non attraverso una missione di storia.

Ignoratelo, quindi, fino a quando una missione molto avanti nel gioco, Le ali dei Dieci, non vi ci porterà.

Come scalare il Collolungo della Veglia delle Sentinelle

Potrebbe essere uno dei più ostici da scalare: in questo caso, infatti, il Collolungo cammina intorno a un’area della giungla popolata da diverse macchine. La raccomandazione è eliminare prima le macchine, così da poter girare liberamente, per evitare che vi creino problemi nei momenti chiave.

Come vi mostriamo nelle immagini, concentratevi nell’area della mappa indicata scalando gli alberi per raggiungere una piattaforma da cui saltare sul Collolungo. Potete raggiungere la sua parte più bassa anche da altre piattaforme sugli alberi, ma la macchina manca di alcune parti e non riuscireste a risalire fino alla testa.

Saltate da qui sul Collolungo della Veglia delle Sentinelle

Come scalare il Collolungo di Approdo

Vi serve prima di tutto la maschera per immersione, che otterrete in una missione di storia. Una volta che ce l’avete e che avete trovato il Collolungo, vi renderete conto che è sommerso nell’oceano e che manca di alcune parti.

Il Collolungo sommerso di Approdo

Potete trovare quello che serve per riattivarlo visitando i nidi degli smerigli nelle strutture immediatamente vicine al Collolungo, che emergono dall’oceano.

L'area in cui gironzolerete per trovare le risorse utili a riattivare il Collolungo

Dovrete vedervela con alcune macchine e arrampicarvi un po’ in tre diverse strutture per ottenere tutto il necessario.

Una volta fatto, tornate al Collolungo per riattivarlo. La macchina si solleverà e inizierà a camminare lungo l’oceano. Noterete che si muoverà intorno a un edificio che potete scalare attraverso una scala interna, raggiungibile immergendovi. Arrivate poi al bordo della parte superiore dell’edificio per saltare sul Collolungo, come da immagini.

Aspettate qui il Collolungo e saltateci sopra appena vi passa vicino

Come scalare il Collolungo di Morso salato

Guida in lavorazione