Guida al Platino in Horizon: Forbidden West: quanto è difficile da platinare e trucchi

Molti videogiocatori amano misurarsi con i Trofei da collezionare e quelli di Horizon: Forbidden West non fanno di certo eccezione. La più recente avventura di Aloy propone un discreto numero di Trofei da sbloccare, che è necessario ottenere per poter ambire infine al Platino, da esibire davanti agli amici.

Ma quanto è difficile platinare Horizon: Forbidden West? Ci sono dei Trofei che è possibile perdersi? Vediamo alcuni dei nostri trucchi per riuscire a platinare il gioco senza troppe difficoltà.

I Trofei di Horizon: Forbidden West: una panoramica

Il gioco include 59 Trofei complessivi ed è possibile ottenerli tutti anche mentre si gioca semplicemente la storia. Oltretutto, Forbidden West non include, al momento in cui scriviamo questa guida, il New Game +, quindi è ovvio che non richieda una ulteriore run per completare tutto.

In totale, i Trofei sono così suddivisi:

50 di bronzo

7 d’argento

1 d’oro

1 platino

Sono nella stragrande maggioranza dei casi dei Trofei facili da ottenere, che non richiedono di mettere insieme un numero spropositato di collezionabili come invece accade in alcuni giochi, o che pretendono da voi che abbiate completato tutto al 100% per poter gridare al Platino.

E Platino fu!

Quanto è difficile da platinare?

La risposta è: molto poco. Il gioco non ha Trofei da completisti che magari vi costringono a ripetere tante volte un’attività per ottenere tutte le possibili ricompense. In alcuni casi, ad esempio, se vi chiede di sbloccare un Trofeo con le corse – per citarne uno facilmente comprensibile – non vuole che vinciate tutte le corse, ma basterà vincerne due.

Ragiona allo stesso modo con altri mini-giochi, come Batosta Meccanica. Gli unici Trofei a cui bisogna prestare attenzione sono quelli che è possibile perdersi (uno soltanto, lo vediamo subito) e quelli legati alle fosse da mischia, particolarmente frustranti da completare proprio perché spiegate e integrate piuttosto male all’interno del gioco.

Per il resto, i Trofei sono molto semplici da ottenere e già solo completando la storia ne otterrete di numerosi. Altri sono dedicati alle missioni secondarie dei personaggi della vostra Base, mentre diversi sono legati alle macchine. In questa guida vedremo alcuni trucchetti e consigli da tenere a mente – senza barare, mai – per ottenere più facilmente i vostri Trofei.

Ci sono Trofei che è possibile perdersi nella storia di Horizon: Forbidden West?

Ecco il nostro primo consiglio, che è nella risposta a questa domanda: sì, potete perdervi il trofeo “Tutti i tipi di macchine esaminati” se non farete attenzione, durante la storia.

Non vogliamo fare spoiler ma ricordate sempre di scansionare una nuova macchina quando vi si fa davanti, ancora di più se è una che non avete mai visto o se state affrontando una boss fight.

Ci sono delle macchine che sono presenti solo in delle boss fight – una in particolare – e quindi non sarà più possibile recuperarle se non le analizzerete con il focus prima di distruggerle.

Di recente, un aggiornamento ha anche fatto in modo che se avevate scansionato la suddetta macchina perdibile, morendo poi nello scontro e ritentando, la voce venisse comunque salvata nel taccuino di Aloy.

Questo perché diversi giocatori avevano scansionato il boss ma, dopo il game over, non avevano ripetuto la procedura al nuovo tentativo, ritrovandosi così a non poter più sbloccare il Trofeo. Il problema è stato però risolto da una recente patch retroattiva.

Ricordatevi di usare sempre il Focus per analizzare le nuove macchine

Attenzione anche all’arena

Se è vero che ci sono alcuni trofei dedicati ad attività come le fosse da mischia, le corse o i terreni di caccia, non sottovalutate nemmeno l’arena (a cui è dedicato a sua volta un Trofeo).

A parte il boss che abbiamo già citato, infatti, potrebbe essere possibile perdersi anche la scansione (e la distruzione, richiesta per il Trofeo “Tutte le macchine da combattimento distrutte” dei Corruttori.

La buona notizia è che i Corruttori possono essere sfidati nell’Arena attigua al bosco della memoria, quindi niente paura se la loro voce non vi compare ancora nel taccuino: potete analizzarli e distruggerli lì quante volte volete. Consultate la nostra guida per tutti i tipo di macchine per ogni indicazione extra.

Trofei legati alle macchine

Ci sono diversi Trofei che sono direttamente legati alle macchine, a seconda delle diverse tipologie. Vediamo insieme quali sono quelle interessate da ciascun Trofeo.

Tutte le macchine da acquisizione uccise

Aratropo

Celermorso

Cervavito

Codalesta

Cornaguzze

Ferrariete

Gelartiglio

Grandifauci

Musolungo

Rogartiglio

Rovistatore

Scavazanna

Smeriglio

Solcasole

Spazzino

Spezzaroccia

Spinocero

Tutte le macchine da ricognizione uccise

Fendinubi

Foraterra

Longipede

Vedetta occhio-rosso

Tutte le macchine da combattimento uccise

Alabestia

Aspidente

Avitempesta

Corruttore (vedi paragrafo precedente)

Divoratuono

Gusciatroce

Inseguitore

Mastino

Razziatore

Sanguicorno

Specter

Specter Prime

Spinamorte

Squarciavento

Tremorzanna

Tutte le macchine da trasporto uccise

Arcapode

Codafrusta

Colosso

Giraguscio

Manticerio

Trucchi per il Trofeo Planata Lunga

Un Trofeo che potrebbe darvi qualche filo da torcere è Planata Lunga Completata, che vi richiedere di planare con il vostro alascudo per 60 secondi consecutivi. La nostra raccomandazione è completare prima la missione “Le ali dei Dieci” per imparare come volare – trovate qui la nostra guida.

A quel punto, scrutate la mappa in cerca di una vetta particolarmente alta (come quella al di sopra della Base, dove eseguite l’override sui Solcasole) che si affacci su una pianura molto molto lontana. Nel nostro caso, abbiamo ottenuto il Trofeo lanciandoci nel vuoto con vista su Cantopuro, in modo che la planata fosse così lunga da richiedere più di 60 secondi per arrivare a terra.

Il trucco è quello di trovare una vetta molto alta che si affaccia su una pianura con punto di atterraggio molto distante. Approfittate della possibilità di volare per raggiungere sommità altrimenti impossibili da scalare facilmente.

Una volta che potrete volare, scegliere la vetta da cui lanciarsi con l'alascudo sarà molto più facile

Giocatori di batosta meccanica sconfitti: dei pratici consigli

Se non siete proprio dei maestri di Batosta Meccanica, sappiate che c’è un Trofeo che vi richiedere di battere almeno una volta due giocatori diversi. Per farlo, vi raccomandiamo di andare a caccia di giocatori dal livello di sfida facile, indicato quando interagite con loro.

Tanto per cominciare, battete la giocatrice di Aspracatena dopo aver completato il tutorial, che propone un livello di sfida molto elementare. Da lì, potreste decidere di muovervi a Luce Arida, che essendo una zona iniziale del gioco propone a sua volta un livello di sfida molto basso e non dovrebbe darvi troppi grattacapi per portare a casa la vittoria.

Trucchi e consigli per le fosse da mischia

Per assurdo, un Trofeo complicato da ottenere potrebbe essere quello legato alle fosse da mischia, che vi chiede di sconfiggere l’Indomabile. Per poter affrontare questa guerriera leggendaria, però, dovrete aver completato le fosse da mischia di Aspracatena, Lanciardente, del Bastione e di Neraspina.

Tuttavia, noterete voi stessi che il tutorial di questi combattimenti melee è dimenticabile – per usare un eufemismo – e in diversi casi vi troverete più che altro a imprecare non capendo cosa il gioco vi stia chiedendo di fare. Una consiglio utile che possiamo dirvi è che le cose si fanno più semplici quando capite che l’ultimo attacco di una sequenza e il primo della successiva si possono concatenare.

Se l’attacco della prima sequenza termina con R2, considerate quella pressione di R2 anche con la mossa iniziale della catena successiva di combo, anziché premere di nuovo il tasto. Capendo questa logica, sarà molto più facile eseguire le evoluzioni che il gioco vi richiederà di fare.