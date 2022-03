Quando venne pubblicato Horizon: Zero Dawn, nel 2017, moltissimi videogiocatori cominciarono a sognare un nuovo episodio in cui fosse possibile anche volare. Qualcosa che è diventato realtà nel successivo Horizon: Forbidden West, anche se dovrete faticare un po’, per riuscirci.

Vediamo allora nella nostra pratica guida come volare in Horizon: Forbidden West.

Come volare in Horizon: Forbidden West

Attenzione: questa guida potrebbe contenere piccole anticipazioni sui nomi delle missioni di storia del gioco.

Se non volete alcuna anticipazione, nemmeno sul nome delle quest principali, vi raccomandiamo di interrompere la lettura.

Volare permette ad Aloy di raggiungere i punti di interesse molto più rapidamente

La possibilità di volare in Horizon: Forbidden West è sbloccata come parte della campagna delle missioni principali. Non potrete farlo prima di quando previsto dal gioco, quindi, e non c’è modo di anticipare l’accesso alla possibilità di volare rispetto a quanto previsto dagli sceneggiatori.

Dovete, quindi, proseguire quasi alla fine del gioco, fino a quando non completerete la missione Gemini. Una volta fatto, dovrete sbrigare alcune cose alla base di Aloy e dei suoi alleati e, subito dopo, potrete sfruttare la possibilità di override dei Solcasole, che darà il via alla missione Le Ali dei Dieci.

Proprio questa è la missione che vi permette per la prima volta di volare in sella un Solcasole: fate quanto vi viene richiesto dal gioco e, una volta completata, a meno che qualche altra macchina non ve lo distrugga, potrete sempre richiamare a voi il vostro Solcasole per prendere il volo. Gli unici punti in cui non potrete richiamarlo saranno gli interni delle città, dove la macchina non sarà autorizzata a entrare.

Ricordatevi di prendervi cura del vostro Solcasole!

Cosa fare se il mio Solcasole viene distrutto

In caso il vostro Solcasole, intervenendo in vostra difesa durante uno scontro, venisse distrutto, dovrete trovare sulla mappa una zona dove si trovino altri Solcasole. Quella nei pressi della base, al centro della mappa, è quella migliore per sorprenderne uno alle spalle ed eseguire l’override: una volta fatto, avrete un Solcasole tutto nuovo da cavalcare, proprio come fate per le macchine terrestri.

Attenzione, però: potete anche riparare il vostro Solcasole, in caso fosse stato danneggiato, prima che venga distrutto. Per farlo, fatelo atterrare accanto a voi e premete il tasto Ripara quando indicato, spendendo frammenti di metallo per farlo tornare come nuovo e riempire la sua barra vitale.