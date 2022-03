Horizon: Forbidden West, quante macchine ci sono?

Le vostre scorribande in Horizon: Forbidden West vi porteranno a tu per tu con davvero tantissime macchine diverse, che fanno sembrare la proposta di nemici dell’originale Zero Dawn solamente un abbozzo. Questo perché il mondo dove Aloy si muoverà sarà molto ampio ma anche molto ricco e, con i diversi biomi che si alterneranno sotto i suoi piedi, saranno molto diverse anche le macchine con cui la guerriera e cacciatrice Nora si ritroverà a scontrarsi.

Sappiamo che c’è un Trofeo specifico che vi richiede di analizzare con il Focus tutte le macchine presenti in Horizon: Forbidden West. Ma quante sono le macchine e, soprattutto, ci sono dei consigli su come evitare di lasciarsi indietro qualcosa?

Tantissime nuove macchine attendono Aloy nel Forbidden West

Quante macchine ci sono in Horizon Forbidden West

La risposta è chiara e semplice: all’interno del gioco sono presenti 42 diverse tipologie di macchine. Attenzione, però, perché non tutte sono macchine “regolari”: non vogliamo farvi spoiler ma se, durante una missione di storia, dovesse capitarvi di vedere una macchina fuori dai soliti schemi e che non avevate mai incontrato prima, ricordatevi subito di analizzarla con il focus, perché altrimenti non potreste più avere il Trofeo.

Le macchine uniche di alcune missioni di storia sono infatti le sole che potreste perdervi e che potrebbero compromettere la vostra corsa al Platino. Tutte le altre, invece, sono macchine basate su animali specifici del bioma in cui trovate: si va dalle macchine simili ai cervi a quelle che riprendono le scimmie, passando per elefanti, orsi polari, pipistrelli, coccodrilli e tantissime altre variazioni sul tema che dovrete ingegnarvi ad affrontare.

Ricordatevi sempre, al di là del Trofeo, che analizzare le macchine vi permette di scoprire le loro debolezze elementali: aiutandovi con la nostra guida, potrete così avere facilmente la meglio, magari anche innescando delle esplosioni che arrecheranno parecchi danni.