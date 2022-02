Horizon: Forbidden West, guida agli elementi e agli status

Sappiamo, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, che Horizon: Forbidden West ha approfondito sensibilmente la sua componente ruolistica rispetto a Zero Dawn, stratificando ancora di più il combattimento con tanti elementi e status che è possibile sfruttare (o subire, attenzione) per arrecare maggiori danni ai propri avversari.

Vediamo allora nella nostra guida tutto quello che dovete sapere sugli stati elementali e sugli status che potete applicare alle macchine – e non solo – durante i combattimenti.

Come attivare uno stato elementale

Usando una freccia/arma elementale, colpendo un nemico comparirà l’icona dell’elemento su di lui. Per attivare la crisi legata all’elemento o allo status, dovete continuare a colpirlo con quell’elemento o status fino a quando il cerchio intorno all’icona appena comparsa non sarà riempito. A quel punto, per un periodo di tempo limitato, il vostro nemico sarà in crisi.

Ricordate di studiare le debolezze dei vostri nemici con il focus, come vi abbiamo già raccomandato di fare: attaccare una macchina forte contro il fuoco con il fuoco ha poco senso, a meno che non colpiate un serbatoio dell’elemento corrispondente. Se, ad esempio, una macchina ha un serbatoio di acido, colpirlo con una freccia acida lo farà esplodere – e vale lo stesso con il fuoco e i serbatoi di vampa.

Attenzione ai nemici che sputano acido!

Gli elementi in Horizon: Forbidden West

Fuoco

Il nome va da sé: accumulando danni da Fuoco, mandate il nemico in Ustione, che provoca danni continui per un certo intervallo di tempo. Perfetto contro i nemici congelanti.

Fulmine

Accumulando danni da Fulmine, potete mandare i nemici in Stordimento, folgorandoli temporaneamente. Rimarranno così a terra, tramortiti, e potrete colpirli anche con gli attacchi da mischia.

Gelo

Il contrario di Fuoco, Gelo può mandare il nemico in Fragilità, congelandolo: in questo caso, subisce più danni da impatto, quindi attaccatelo senza pietà con le vostre armi.

Acido

Attaccare i nemici con frecce o proiettili acidi li manda in Corrosione. In questo caso, non solo il nemico subisce danni dall’acido per un certo periodo di tempo, ma la sua corazza si indebolisce permettendovi di fargli più male, fino a quando lo status Corrosione non si azzera e dovrete ricominciare a colpirlo con l’acido.

Acqua

Attaccando i nemici con l’elemento Acqua potrete mandarlo in Infradiciamento. In questo caso, i nemici diventano più vulnerabili all’accumulo di gelo o di fulmine, quindi potete concatenare più status per fargli più male. Oltretutto, fino a quando sono infradiciati non possono attaccarvi a loro volta con danni elementali.

Plasma

Attaccando con Plasma potete attivare Esplosione plasma. Mandato in questo status, un nemico sarà da lì a breve travolto da un’esplosione: prima che questo accada (vedrete una barra con il countdown, quindi tenetevi alla larga) potete infliggere danni da impatto extra per rendere la deflagrazione ancora più efficace.

Armi diverse sfruttano elementi diversi

Gli status in Horizon: Forbidden West

Ci sono diversi effetti di stato che sono slegati dagli elementi che abbiamo appena visto, ma che possono tornarvi utili – sia per essere usati contro le macchine, sia perché possono essere usati contro di voi, mettendovi nei guai.

Vincolo

È uno stato temporaneo che si attiva quando le macchine vengono legate. Non possono muoversi e sono temporaneamente disattivate, il che vi permette di dedicarvi ad altre, in caso di scontri multipli.

Collante

Utilizzando munizioni adesive è possibile infliggere lo status Rallentamento attraverso la colla. I nemici non possono più muoversi rapidamente e non possono sfruttare alcuni dei loro attacchi fino a quando lo stato è attivo. Attenzione, perché può subirlo anche Aloy.

Furia

Un nemico in stato Furia attacca tutto ciò che gli capita a tiro, sia che siano alleati sia che si tratti di Aloy. È una sorta di modalità Berserk stile Final Fantasy.

Danni amplificati

Un nemico (non è possibile dare questo status ad Aloy) in danni amplifica vi apporterà più danni in caso di attacco. Attenzione alla vostra salute!

Status che può subire solamente Aloy

Ci sono anche alcuni status che solo Aloy può subire, e non possono quindi essere applicati ai nemici. È bene conoscerli, per non venire presi di sorpresa.

Schianto

Schiantata a terra da un attacco, Aloy perde salute se salta, rotola o corre, fino a rimanere nel caso peggiore con 1 solo punto salute.

Consumabili bloccati

Se mandate in questo status, Aloy non potrà usare le pozioni o il cibo per curarsi. In compenso, potrà usare le bacche medicinali.

Focus disturbato

Se una macchina innescherà questo attacco vi impedirà di usare il Focus per analizzare i nemici, vedere i loro percorsi e i loro punti deboli. Potrete contare solo sui vostri occhi, quindi fate attenzione.

Tracciamento

Una macchina che sottopone Aloy a tracciamento è in grado di seguire i suoi movimenti e trovarla sempre, anche se tenterà di nascondersi nell’erba alta o di mettersi al riparo.

Accecamento/Assordamento

Alcune macchine sono in grado di accecare o assordare temporaneamente Aloy. Se è abbagliata non può vedere cose le succede attorno, mentre se è assordata proteggerà le orecchie con le mani e non potrà attaccare per qualche secondo, risultando vulnerabile.

Danni ridotti

Attenzione alle macchine che possono ridurre i danni dei vostri attacchi per un tempo limitato.

Assorbimento vigore

Con questo status negativo attivo, il vigore arma di Aloy si riduce via via, impedendovi di usare le tecniche arma.