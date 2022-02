Horizon: Forbidden West, come usare il viaggio rapido

Tra le novità di Horizon: Forbidden West c’è anche un rinnovato sistema di viaggio rapido che vi permette di spostarvi rapidamente lungo la mappa. Parliamo di novità perché, all’interno di Zero Dawn, questo viaggio rapido era proposto con modalità diverse rispetto al seguito, a tratti più proibitive.

Vediamo quindi tutto quello che dovete sapere per spostarvi con tranquillità da un punto all’altro dell’Ovest Proibito.

Come usare il viaggio rapido

All’interno di Zero Dawn erano presenti dei kit di viaggio rapido che era possibile acquistare dai mercanti. Solo in seguito a una quest, era possibile sbloccare un kit di viaggio rapido permanente che permetteva di spostarsi senza più la preoccupazione di aver esaurito i kit.

In Horizon Forbidden West questo concetto è stato cambiato. Tornano i kit di viaggio rapido, acquistabili nei negozi, che permettono di teletrasportarsi rapidamente verso qualsiasi falò già scoperto lungo la mappa. Questo significa che, ad esempio, se avete scalato una montagna ma non volete tornare giù, potete spendere un kit e muovervi verso un falò da tutt’altra parte.

Potete spostarvi rapidamente grazie ai falò

Il vero viaggio rapido all’interno del gioco è pero affidato ai falò. Ci sono tantissimi falò lungo la mappa ed è davvero difficile ritrovarsi particolarmente lontani da uno. I falò fungono da punti di viaggio rapido in qualsiasi momento, oltre che di salvataggio. Raggiungendo un falò, avrete la possibilità di salvare la partita, ma anche di viaggiare rapidamente verso un altro falò, che farà da checkpoint.

Non vi servirà quindi più nessun kit permanente per il viaggio rapido, ma vi basterà avvicinarvi a qualsiasi falò per attivare il viaggio rapido illimitatamente, con come destinazione un altro dei falò già scoperti all’interno della mappa.

È per questo che, nei nostri consigli per iniziare, vi abbiamo raccomandato di attivare sempre i falò, quando ne vedete uno in lontananza: così da attivare un punto di viaggio rapido verso la regione in cui vi trovate.