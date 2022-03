Horizon: Forbidden West, come nuotare in profondità

Una cosa che Horizon: Forbidden West approfondisce in modo sensibile rispetto al precedente Zero Dawn è senza dubbio la possibilità di nuotare. Aloy può ora immergersi in profondità per scoprire risorse (ma anche macchine pericolose) sommerse nell’acqua. Vi troverete davanti a rovine perdute, città nascoste dalle acque, ma anche caverne con risorse preziose e passaggi subacquei che permettono di aggirare le barriere che trovereste in superficie.

Tuttavia, all’inizio del gioco la nostra eroina avrà un limite al tempo delle sue immersioni, dato dall’apnea: come si fa a nuotare in profondità per poter esplorare liberamente? Vediamolo nella nostra guida.

Come nuotare in profondità in Horizon: Forbidden West

Se avete adocchiato una missione secondaria o una risorsa sommersa, ma non sapete come arrivarci, niente paura: non state sbagliando nulla e no, non c’è un modo di arrivarci se non avete ancora sbloccato l’attrezzatura speciale per nuotare in profondità.

Nuotare in profondità vi aiuterà anche con un certo Collolungo...

Per ottenerla dovete andare avanti con la storia, fino ad arrivare alla missione “Il mare di sabbia”. Durante il suo svolgimento, Aloy con alcuni alleati riuscirà a costruire una maschera per le immersioni che le permetterà di rimanere in apnea a lungo, togliendo così il limite dato dal bisogno di respirare che vi spingeva a tornare in superficie dopo un po’ di secondi per non morire. Da quel punto in poi, potrete sempre nuotare in profondità in Horizon: Forbidden West.

Tutto quello che dovete fare, quindi, è andare avanti con le missioni di storia e tornare poi ai punti di interesse sommersi in profondità solo una volta che avrete ottenuto la maschera per le immersioni. Una volta fatto, non dovrete fare niente per equipaggiarla: appena si immergerà, Aloy la indosserà spontaneamente, permettendovi di esplorare in totale libertà le aree sommerse del mondo di gioco.