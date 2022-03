Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, Horizon: Forbidden West vi mette a tu per tu con un open world ricchissimo, dove l’incontro con ogni macchina può rappresentare l’occasione per uno scontro completamente diverso dal precedente. Inoltre, rispetto all’originale Zero Dawn, Aloy può intrattenersi con tantissime attività diverse – tra secondarie molto più profonde, avamposti ribelli da scoprire uniti da un filo comune narrativo, mini-giochi, NPC che vagano a caccia di avventure e tante altre cose che non vogliamo spoilerarvi.

Questo potrebbe significare che, per orientarsi, farebbe comodo una mappa interattiva di Horizon: Forbidden West – e sia dia il caso che qualcuno la abbia realizzata. Vediamo, quindi, come potete accedervi e cosa vi propone.

Mappa interattiva di Horizon: Forbidden West

Potete trovare la mappa interattiva del gioco sul sito MapGenie, specializzato proprio nella realizzazione di mappe interattive:

» Vai alla mappa interattiva di Horizon: Forbidden West «

Pronti ad avventurarvi nell'Ovest Proibito?

Come potete notare, la mappa vi permette liberamente di aggiungere o rimuovere tutti i segnalini: potete decidere, ad esempio, di nascondere tutte le icone e poi far comparire solo quelle di cui avete bisogno. Se, per fare un esempio, avete bisogno di scoprire dove trovare un Tremorzanna perché vi serve una sua parte per il crafting, vi basta attivare solo la sua icona per vedere comparire l’indicazione direttamente sulla mappa interattiva.

Questo vale, ovviamente, anche per tutti gli altri segnalini: potreste non trovare le rovine di una reliquia, o stare cercando di completare i Collilunghi senza consultare la nostra pratica guida. O, magari, vi siete persi per strada un calderone: vi basterà semplicemente attivare le icone desiderare per trovare subito quello che stavate cercando.

Buona fortuna per il vostro viaggio nell’Ovest Proibito!