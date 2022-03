Posso giocare Horizon: Forbidden West se non ho giocato Zero Dawn?

Sappiamo, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, che Horizon: Forbidden West è un seguito diretto di Horizon: Zero Dawn, che riprende le vicende proprio dove le avevamo lasciate nel gioco precedente per portarci nella nuova tappa del viaggio di Aloy. Molti, allora, si stanno facendo una domanda piuttosto legittima, chiedendosi se sia possibile seguire Aloy in questa avventura anche non avendo giocato Zero Dawn, o se ci si perda per strada tanti dettagli.

Vediamo, senza spoiler, la risposta a questo dubbio.

Posso giocare a Forbidden West se non ho giocato Zero Dawn?

La risposta è sì, ma con dei piccoli sacrifici. Prima di tutto, Forbidden West inizia con un riassunto ufficiale incluso nel gioco, nella forma di un video introduttivo, che riepiloga proprio gli eventi di Zero Dawn.

Questo video, tuttavia, si concentra solo sugli eventi estremamente centrali del gioco, quindi non vi permetterà di ricostruire, ad esempio, l’amicizia di Aloy con alcuni dei personaggi secondari che la affiancano all’interno di Forbidden West.

Si tratta, quindi, di dettagli che in quel caso potete comprendere pienamente solo giocando a tutti gli effetti il gioco precedente, perché hanno un impatto emotivo su Aloy esattamente come avrebbero avuto un impatto emotivo su di voi, se li aveste vissuti nel primo gioco. Questo è valido anche per il personaggio di Aloy stessa, che affrontava un percorso in stile “romanzo di formazione” nelle prime fasi del gioco originale.

Appare chiaro, insomma, che potete giocare Forbidden West senza aver giocato Zero Dawn, ma sacrificando qualcosa in termini di empatia con gli eventi e i personaggi che vi ritrovate davanti.

La nostra raccomandazione, se ne avete la possibilità, è giocare Zero Dawn prima di Forbidden West, essendo quest’ultimo un sequel diretto. In alternativa, vi raccomandiamo il nostro video riassunto di Zero Dawn, per ovvi motivi molto più approfondito del riassunto di pochi minuti proposto all’interno del gioco.

Potete trovare il video nel corpo della notizia, mentre il riassunto testuale è disponibile a questo indirizzo.