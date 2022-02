Horizon: Forbidden West, guida agli alberi delle abilità

Se già l’originale Zero Dawn aveva proposto alcuni alberi di abilità che permettevano di dare sfumature diverse alla build della vostra Aloy, in Horizon: Forbidden West questo aspetto è stato ampiamente approfondito e rivisto.

Se state cercando di orientarvi tra gli alberi delle abilità, per capire quale possa essere quello su cui puntare per primo, vediamo insieme nella nostra guida come muoversi tra tutti.

Come ottenere punti abilità

Per apprendere le abilità nei diversi alberi, Aloy deve salire di livello: questo le permette di accumulare punti abilità che possono poi essere spesi nei diversi alberi. Salire di livello significa ottenere punti esperienza, che si possono portare a casa completando missioni primarie e secondarie, incarichi di ogni sorta e anche abbattendo le macchine e i nemici che troverete lungo i vostri viaggi. Più ostico è il nemico, maggiore il numero di punti esperienza che accumulerete.

I punti abilità possono poi essere spesi sui diversi alberi, ma attenzione: non tutte le caselle hanno lo stesso costo e dovete valutare, quando spendete i vostri punti, anche quanti ve ne rimarranno in caso voleste già da subito apprendere qualche altra specializzazione.

Come funzionano gli alberi delle abilità

Tutti gli alberi delle abilità di Forbidden West includono abilità attive e passive per Aloy in una determinata disciplina, che vedremo a breve.

Al loro interno, tutti contengono anche due cariche valorose, degli attacchi speciali che è possibile equipaggiare – uno solo per volta – che fungono da “limit break” per Aloy e possono essere usati per tempo limitato quando si accumulano abbastanza punti valore in combattimento.

Inoltre, le cariche valorose possono essere potenziate, ma richiedono più punti abilità.

Gli alberi delle abilità

Vediamo quindi da vicino i diversi alberi delle abilità, con il loro scopo e la loro estensione.

Guerriera

Come suggerisce il nome, è un albero delle abilità incentrato sulla forza e gli attacchi potenti, soprattutto con le armi pesanti e con l’attacco da mischia attraverso la lancia.

Numero di caselle: 31

Cariche valorose: Critico migliorato (aumenta possibilità di infliggere colpi critici), Massacro in mischia (aumenta gli attacchi da mischia per tempo limitato).

Intrappolatrice

Abilità incentrate sull’uso delle trappole e dei diversivi, per chi ama gli approcci furtivi che non lasciano niente al caso.

Numero di caselle: 20

Cariche valorose: Furia Elementale (migliora gli effetti degli attacchi elementali e la tua resistenza), Specialista delle trappole (aumenta gli effetti di trappole e cavi).

Cacciatrice

È probabilmente l’albero principale per Aloy, considerando che si concentra sull’uso degli archi e il combattimento diretto con le macchine.

Numero di caselle: 29

Cariche valorose: Maestra arciera (aumenta determinazione e danni con le armi a distanza), Colpi potenziati (aumenta determinazione e danni con alcune armi).

Superstite

Si tratta di abilità incentrate sulla raccolta di risorse e l’uso di oggetti curativi. Immaginatelo come la magia bianca di un gioco di ruolo.

Numero di caselle: 29

Cariche valorose: Rinforzo (recupera salute e aumenta resistenza a effetti negativi immediatamente), Sovrascudo (attiva uno scudo speciale che protegge dai danni).

Infiltratrice

Abilità incentrate sull’approccio furtivo, l’osservazione, il prendere di sorpresa gli avversari.

Numero di caselle: 27

Cariche valorose: Caccia silenziosa (attiva un dispositivo di occultamento temporaneo), Colpo rinforzato (spara un colpo molto potente che esplode all’impatto).

Esperta di macchine

È l’albero di abilità concentrate sull’uso dell’override e la cavalcatura delle macchine.

Numero di caselle: 26

Cariche valorose: Spezzaparti (aumenta i danni ai punti deboli delle macchine), Colpo concatenato (infligge danni a più nemici nelle vicinanze e aumenta possibilità di atterramento)

Ricordate che le caselle non richiedono un singolo punto abilità, via via che procederete nell’avventura, e pertanto dovete dare precedenza al tipo di abilità che utilizzate di più, anziché portare avanti tutti gli alberi indistintamente.