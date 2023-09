Starfield | Guida

Starfield, lo avete di certo capito dalla nostra video recensione, è un videogioco davvero enorme, strapieno di cose da fare. E se è vero che l'esplorazione libera dei pianeti non riesce a restituire quel senso di scoperta che i fan di The Elder Scrolls ben conoscono, lo è anche che il gioco vi intratterrà per moltissime ore, mentre sarete impegnati a decidere chi sarete e cosa farete, nel suo universo.

Per aiutarvi un po' a orientarvi, considerando che il primo impatto è quello con un'esperienza davvero titanica e strapiena di sistemi che si sovrappongono rapidamente, abbiamo realizzato delle pratiche guide.

In esse, vedremo (senza spoiler, quando ci sono vengono sempre segnalati in apertura) come affrontare diversi aspetti del gioco, come sviluppare il personaggio e anche come approcciarsi alle navi spaziali – uno degli unicum di questo titolo di Bethesda Game Studios, rispetto alle sue altre celebri saghe.

Vi ricordiamo che Starfield è disponibile dal 6 settembre su PC e Xbox Series X|S. Nella nostra recensione, ho spiegato la sensazione piacevole che il gioco lascia addosso, poiché «lo sappiamo tutti, che per scalare una montagna un piede in fallo da qualche parte va a finire che lo metti. Ti prendi una storta, imprechi contro te stesso per averlo voluto fare, ma alla fine arrivi alla vetta e pensi che, va bene, non sarà nemmeno lontanamente perfetto – ma che viaggio è stato? E anche Starfield è così».

Sul nostro sito gemello Tom's Hardware trovate anche l'analisi tecnica delle performance del gioco su PC con diverse configurazioni. E su Instant Gaming potete acquistarlo a prezzo ridotto.

Guide generiche

Guide di gioco

Come aspettare e far passare il tempo

Come usare la persuasione

Come ottenere il Boostpack

Come migliorare lo scanner

Come trasportare tanto peso: trucchi pratici

Come nascondere la tuta spaziale nelle città

Come scassinare le serrature

Come costruire un avamposto

Come assegnare equipaggio a un avamposto

Guide alle navi

Come personalizzare la nave

Come comprare una nuova nave

Come cambiare la nave madre

Come fare gravisalti più lunghi

Guide in elaborazione