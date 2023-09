Una caratteristica chiave della vostra nave spaziale in Starfield è senza ombra di dubbio il suo gravimotore. Questa componente, infatti, permette di eseguire dei salti gravitazionali – gli spostamenti che consentono di coprire enormi distanze in pochi secondi, rendendo di fatto possibile il viaggio interstellare.

Tuttavia, l'interfaccia d'uso della nave non sempre è chiara e ci sono molti giocatori confusi da come si attivi o meno il gravimotore. Se siete tra questi, vediamo insieme come fare in questa guida: è più semplice di quello che pensiate.

Come attivare il gravimotore in Starfield

Il tutorial legato all'uso della nave in Starfield può essere un po' confuso, perché condivide numerose informazioni tutte insieme con chi gioca.

Il punto fondamentale è l'interfaccia nel riquadro in basso a sinistra sullo schermo, che mostra l'utilizzo delle risorse della vostra nave.

Vedrete infatti sei colonne, ciascuna suddivisa in un numero di tacche che corrisponde alla potenza di quella componente. In basso, una linea orizzontale che può presentare a sua volta delle tacche spendibili, o quelle esaurite, che potete assegnare a ciascun elemento della nave.

Muovendovi con i tasti direzionali del d-pad, potete spostarvi tra le diverse colonne. Nello specifico, da sinistra a destra:

Colonna 1 : arma zero

: arma zero Colonna 2 : arma uno

: arma uno Colonna 3 : arma due

: arma due Colonna 4 : motore

: motore Colonna 5 : scudo

: scudo Colonna 6: gravimotore.

La colonna che ci interessa, quindi, è quella del gravimotore, l'ultima a destra. Per fare in modo che il gravimotore si accenda, dovete assicurarvi che abbia almeno una tacca di potenza. Se non avete più risorse a disposizione, andate in una delle altre colonne, sempre con i tasti direzionali, e premete Giù per scalare le risorse che stanno utilizzando.

Se, ad esempio, non siete impegnati in nessuna battaglia, abbassata la potenza delle armi o dello scudo, e caricate quella del gravimotore. Più tacche caricherete nella colonna del gravimotore, più rapida sarà l'esecuzione del gravisalto – cosa comoda se, ad esempio, state scappando da un nemico molto potente rispetto alla vostra nave.

Una volta che avete caricato la potenza nella colonna del gravisalto, aprite la mappa per selezionare il sistema verso cui volete saltare. Dopo averlo fatto, tornate al gioco e il gravisalto si attiverà immediatamente.