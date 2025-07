Sul serio nel 2025 c'è ancora chi dà peso a un premio puramente commerciale come i goty? Dopo che per due volte hanno vinto esclusive Sony solo perché esclusive Sony? Ci ricordiamo che il giochino gow vinse contro il capolavoro RDR2 e soprattutto che lo ha vinto porcata di astrobot? COE33 è oggettivamente superiore a oggi a ogni uscita 2025 ma non vincerà i goty per tra ragioni: non è esclusiva Sony/Nintendo, spetterebbe standard troppo alti per il genere, la SH non è abbastanza ricca per comprarsi la vittoria.

