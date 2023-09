Guida alle romance di Starfield

Tra un viaggio spaziale e l'altro, in Starfield c'è spazio anche per innamorarsi. O per iniziare un relazione per farsi un po' di compagnia, se non siete tipi da sentimenti impegnativi, diciamo.

Questo perché il gioco di ruolo di casa Bethesda Game Studios può contare sulle possibilità di romance, che consentono all'utente di iniziare una relazione e flirtare con alcuni membri del cast dei personaggi principali.

In questa guida vediamo quali opzioni avete per le romance e come entrare in confidenza e in intimità con la vostra futura anima gemella spaziale.

Chi sono i personaggi con cui avere una romance in Starfield

I personaggi con cui potete iniziare una relazione sono quattro. Si tratta di:

Sarah Morgan , la comandante di Constellation;

, la comandante di Constellation; Barrett , l'allegro avventuriero che incontrate all'inizio dei vostri viaggi;

, l'allegro avventuriero che incontrate all'inizio dei vostri viaggi; Sam Coe , il cowboy spaziale;

, il cowboy spaziale; Andreja, la silenziosa combattente.

Tutti i personaggi si incontrano nel corso delle missioni principali di storia e hanno delle quest che li sbloccano come "companion". La prima quest di Constellation, ad esempio, vi vede venire accompagnati da Sarah: da quel punto in poi, potete chiederle di accompagnarvi a piacimento.

Funziona allo stesso modo anche per gli altri tre, una volta che avrete completato le quest che vi impongono di portarli con voi.

In tutti i casi, come potete notare di solito in alto a destra le risposte che scegliete nei dialoghi a risposta multipla influenzano l'opinione che gli altri hanno di voi. Scegliendo delle opzioni empatiche, ad esempio, otterrete sicuramente le simpatie di Sarah, mentre difendere i deboli anche a costo di essere molto diretti piacerà molto a Sam.

Come flirtare e sposarsi (!) in Starfield

Via via che entrerete in sintonia con i diversi personaggi, ci sarà la possibilità di selezionare voci evidenziate dalla voce [Flirta].

Per avvicinarvi, ricordate quanto segue:

Sarah : selezionate opzioni che mostrano vicinanza a Constellation, non siate aggressivi, siate empatici;

: selezionate opzioni che mostrano vicinanza a Constellation, non siate aggressivi, siate empatici; Sam : selezionate opzioni che diano supporto a Cora, non siate aggressivi, difendete i più deboli;

: selezionate opzioni che diano supporto a Cora, non siate aggressivi, difendete i più deboli; Andreja : selezionate opzioni che mostrano forza, anche prepotenza, intimidazioni, supporto alla casa Va'Ruun;

: selezionate opzioni che mostrano forza, anche prepotenza, intimidazioni, supporto alla casa Va'Ruun; Barrett: selezionate opzioni non aggressive, che mostrano legame per Constellation ed empatia.

Una volta che il rapporto sarà migliorato abbastanza (e avrete completato la quest obbligatoria di storia con il personaggio che state puntando), comparirà tra le voci anche [Flirta]. Quando c'è, selezionatela sempre.

Dopo un po' di flirt, comparirà una quest specifica dedicata alla vostra romance, che sarà seguita da una opzione di dialogo che indica chiaramente che inizierete una relazione con quel personaggio.

Continuando ad aumentare l'affinità con quel personaggio, ci sarà infine la possibilità di impegnarsi in una relazione monogama (e in qualche modo "sposarsi", se vogliamo considerarlo un matrimonio nello spazio) con il personaggio che avete scelto.

Selezionare la voce che porta alla relazione esclusiva (che compare solo dopo aver completato la quest che sancisce la romance) porterà a una quest: completatela per sposarvi e rendere il rapporto monogamo. A quel punto, non avrete più modo di "provarci" con altri personaggi.

Vi ricordiamo che il gioco non contiene immagini o riferimenti sessuali espliciti. È comunque possibile dormire con il proprio compagno: questo permetterà di avere un boost momentaneo e, cosa che non fa male, un'iniezione di autostima.