L'ultimo aggiornamento firmware per le console PS5 sembrava essere solo la consueta patch di manutenzione, ma potrebbe essersi rivelato in realtà più importante del previsto per chi utilizza PS5 Pro.

Pochi giorni fa è stato infatti rilasciato un aggiornamento che segnalava — come solitamente accade — di aver semplicemente migliorato la stabilità del sistema, ma potrebbero esserci state migliorie anche per le console più potenti di casa Sony.

Come segnalato da PlayStation LifeStyle, alcuni utenti hanno infatti sottolineato di aver notato prestazioni migliorate su alcuni giochi riprodotti sulle console PS5 Pro: nello specifico, adesso Marvel's Spider-Man 2 (lo trovate su Amazon) e Ratchet & Clank Rift Apart ora avrebbero meno cali di framerate nella modalità grafica che predilige la qualità visiva e con display da 120Hz.

Il fatto che si tratti in entrambi i casi di produzioni Insomniac Games farebbe pensare a un aggiornamento preparato in collaborazione con lo stesso team di sviluppo, trovando evidentemente il modo di rendere le loro esclusive ancora più belle da giocare.

Un dubbio alimentato dal fatto che che non sono state notate ulteriori migliorie in altri titoli del catalogo: ad esempio, c'è chi segnala di aver fatto prove su Days Gone Remastered ma di non aver notato alcuna differenza tra prima e dopo la patch di sistema.

Considerando che Sony non ha segnalato alcuna ulteriore presunta modifica interna nel changelog, è difficile capire se si tratti soltanto di un effetto "placebo" o se effettivamente siano state migliorate le performance di alcuni videogiochi, anche se ovviamente spero nella seconda ipotesi.

Sappiamo che la casa di PlayStation sta lavoarndo duramente per rendere PS5 Pro una console che valga davvero il suo costo e questo, se confermato, potrebbe essere un primo passo importante verso fluidità e prestazioni grafiche ancora più belle da vedere.

Attualmente posso solo invitarvi a fare voi stessi delle prove e prendere il tutto con le dovute precauzioni, sperando che effettivamente ora diversi giochi funzionino meglio: vi terremo aggiornati in caso di ulteriori aggiornamenti ufficiali sul tema.