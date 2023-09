Starfield: come ottenere gratis una delle migliori tute da inizio gioco

Anche Starfield non sarebbe un videogioco Bethesda in tutto e per tutto se, da qualche parte, delle piccole sviste tecniche non venissero subito scovate dai videogiocatori, pronti a utilizzarle a loro vantaggio. È anche il caso di una delle tute spaziali migliori del gioco, che è possibile "trafugare" dalla Loggia fin dall'inizio del gioco, senza che questo risulti affatto come un furto e senza nessuna conseguenza.

Considerando che la tuta ha anche un discreto valore di mercato (oltre che ottimi valori per proteggervi dai pericoli nei vari pianeti), vediamo allora come potete fare.

Come ottenere gratis la Tuta Spaziale Mark I in Starfield

Potete ottenere la tuta spaziale Mark I fin dal vostro primo arrivo nella Loggia, il quartier generale di Constellation nella città di Nuova Atlantide.

Advertisement

Una volta che sarete liberi di scorrazzare, terminati i dialoghi con i membri della squadra, andate nella stanza di ingresso (quella da dove siete arrivati la prima volta con Vasco) per notare sia una gradinata che porta al piano di sopra, sia una porta chiusa, sul lato destro rispetto alla porta di accesso alla Loggia. Aprite quella porta per scendere al piano inferiore.

Qui sono presenti diverse stanze, come quella con tutti i banchi di lavoro e il terminale di Constellation.

Gironzolate per trovarne una dove è presente una teca con un manichino, che indossa la tuta Mark I di cui vogliamo appropriarci. Quest'ultima è ottenibile semplicemente aprendo la teca, che però è chiusa a chiave con una serratura Ardua.

A meno di non avere già sviluppato ampiamente le capacità di scassinamento, quindi, forzare la serratura è fuori discussione. Una piccola disattenzione di Bethesda, però, ci viene in soccorso.

Sistematevi di fronte alla teca, come nell'immagine poco sopra (potete fare click per ingrandirla), per notare che c'è un piccolo spazio tra il vetro frontale e quello laterale. Facendo scorrere lentamente il cursore tra il pannello frontale e quello laterale, noterete che il cursore passerà dall'indicarvi il click sulla serratura a indicarvi quello sul manichino.

Appena vedete la voce "manichino", premete A. Si aprirà il menù che vi permetterà, senza mai dover forzare la serratura, di arraffare tutto ciò che il manichino indossa e di fare vostra la tuta. Se volete, potete vedere la procedura anche nel video di seguito.

Una volta fatto, la Mark I è tutta vostra, non risulta rubata (l'avete presa dal vostro quartier generale, mica sottratta a qualcuno!) e potete utilizzarla liberamente.

Come noterete ha ottimi valori di difesa da praticamente tutte le tipologie di danni, soprattutto indossando insieme zaino (anche se ha solo un boostpack base), casco e tuta.

Godetevi la vostra nuova Mark I!