Come usare la persuasione in Starfield

La Persuasione può essere un'alleata preziosa nell'universo di Starfield, anche più che in The Elder Scrolls e in Fallout. Questa capacità, infatti, vi permette spesso di tirarvi fuori dai guai senza arrivare allo scontro, ma anche di risparmiare soldi che magari vi servirebbero per ingaggiare qualcuno – o per corromperlo.

Per Starfield, Bethesda Game Studios ha deciso di rinnovare l'uso della persuasione: vediamo come funziona e cosa è importante sapere.

Come funziona la persuasione in Starfield

Per prima cosa, la raccomandazione è quella di apprendere subito la capacità di Persuasione tra le abilità. La trovate nella pagina Social, nel primo livello, e ha come sempre quattro diversi gradi:

Grado 1 : +10% possibilità di successo della persuasione;

: +10% possibilità di successo della persuasione; Grado 2 : +20% possibilità di successo della persuasione;

: +20% possibilità di successo della persuasione; Grado 3 : +30% possibilità di successo della persuasione;

: +30% possibilità di successo della persuasione; Grado 4: +50% possibilità di successo della persuasione.

Per salire di grado, come nelle altre abilità, dovete superare le sfide, completando con successo diverse sfide dialettiche – e la cosa non sarà sempre facile.

Quando avete la possibilità di persuadere una persona, la voce comparirà tra le opzioni di dialogo, con davanti la precisazione [Persuadi]. A quel punto, vi compariranno diverse opzioni tra cui scegliere.

In basso vedete diversi segmenti da riempire per convincere l'interlocutore delle vostre intenzioni, oltre al numero di turni che avete per riuscirci. Se però avete usato le parole giuste nel turno precedente, dovreste ottenere un turno extra.

Le diverse opzioni sono presentate con un numero a sinistra, che indica quanti segmenti potreste riempire, tentando quell'opzione: tuttavia, più alto è il numero dei segmenti, maggiore il rischio che le cose vadano storte, perché magari l'approccio è molto sfrontato, o addirittura aggressivo – e, lo sappiamo, essere aggressivi non funziona con tutti.

Le opzioni "facili" (ma che riempiono pochi segmenti) sono indicate in verde, quelle medie in giallo, quelle difficili e/o aggressive, in rosso.

Seguite il fluire del dialogo e cercate di capire chi avete davanti, per scegliere l'opzione ideale per avere ragione della sfida dialettica: se un'opzione indicata in giallo o in verde ha funzionato, provatene un'altra simile, perché probabilmente è il registro ideale per il vostro interlocutore.

E, quando accumulate un tentativo automatico a forza di diverse opzioni corrette selezionate, utilizzatelo con X, vi darà una mano a riempire i segmenti o a completare direttamente la sfida con successo.