Come aspettare e far passare il tempo in Starfield

Se avete giocato Fallout o The Elder Scrolls, sapete che i giochi di Bethesda Game Studios sono animati dalla presenza di un ciclo giorno-notte, con il tempo che passa via via che vi intrattenete con le varie attività.

Nei casi citati, era possibile premere un pulsante apposito per far aspettare e far passare il tempo. Per fare un esempio, se magari era notte e trovavate chiusa una casa in cui volevate entrare (o magari l'NPC di una quest era andato a dormire), potevate selezionare la voce Aspetta e far tornare l'alba.

In Starfield le cose funzionano in modo leggermente diverso: vediamo come potete aspettare e far passare il tempo.

Come aspettare in Starfield

In questo caso, infatti, non c'è un tasto specifico preposto a farvi aspettare immobili affinché il tempo passi. In compenso, potrete aspettare usando qualsiasi sedia, divano, poltrona o struttura simile, facendo accomodare il vostro personaggio.

Se, ad esempio, state gironzolando per degli uffici, potete sedervi su una sedia e far passare le ore che volete, selezionandole dall'apposito menù che compare una volta seduti.

È valido anche per i tanti tavolini dei locali di Nuova Atlantide, dove potete mettervi comodi e aspettare.

Se, invece, vi metterete comodi su un letto (purché non sia di proprietà di qualcun altro) avrete la possibilità di dormire. Dormire per molte ore dà un boost positivo di qualche ora, perché ci si sveglia ben riposati, con un impatto sulle statistiche del vostro personaggio.

Aspettare e dormire, come nei giochi precedenti, è comunque possibile quando non ci sono nemici nei paraggi. Se, insomma, siete finiti in qualche fabbrica abbandonata popolata dagli Spazianti, non aspettatevi di sedervi su un divanetto con i nemici che sono pronti a farvi la festa a qualche metro da voi.

Nelle maggiori città non abbiamo notato differenze significative tra giorno e notte: i negozi di Nuova Atlantide, ad esempio, sono aperti anche durante la notte e gli NPC sono sempre in giro per le grandi piazze.