Starfield: consigli e trucchetti per iniziare

In molti sono partiti per il loro viaggio interstellare in Starfield: vediamo allora in questo articolo, alcuni pratici consigli e dei trucchetti utili per avere un buon primo impatto con il gioco, rigorosamente senza spoiler.

Buon divertimento!

Fruga ovunque

Se venite da The Elder Scrolls e Fallout lo sapete già, ma lo ribadiamo: frugate ovunque. L'universo di Starfield è pieno di oggetti che potete raccogliere e portare con voi, che possono farvi comodo (equipaggiamenti, armi, risorse, curativi), o che magari hanno un alto valore in crediti e che potete vendere ai commercianti sparsi per i vari pianeti.

Ricordatevi, certo, di non prendere oggetti se sono di proprietà (di solito sono contrassegnati da un segnalino rosso), perché se qualcuno dovesse vedervi otterreste una taglia e le forze dell'ordine verrebbero a prendervi, rendendo del tutto inutile il valore economico del vostro furto.

Scorrazzate, aprite gli armadi, frugate le scrivanie: c'è tanto che potete portare via, sparso qua e là, fossero anche solo pacchetti di munizioni o un fucile lasciato appeso alla rastrelliera.

Sblocca subito il jetpack

Uno degli equipaggiamenti del vostro alter ego è lo zaino. Questi zaini (ne esistono di svariati tipi) possano essere dotati di un jetpack, che permette di eseguire dei salti limitati nella distanza, ma che è molto utile se, ad esempio, vi lanciate da una grande altezza e volete attutire la caduta. Può anche essere utile durante le battaglie, per raggiungere rapidamente un nemico molto più in alto di voi.

Tuttavia, all'inizio del gioco non si può usare il jetpack e dovete sbloccarlo. Per farlo, una volta ottenuti punti abilità con un level up, andate subito nell'albero tecnologia e apprendete l'abilità addestramento boostpack. In questo modo, potrete iniziare a utilizzare il vostro jetpack.

Leggi tanto

All'inizio il gioco potrebbe sembrare un po' soverchiante, perché propone tanti sistemi insieme, con tutorial specifici. Il consiglio è leggete sempre tutte le indicazioni, perché sennò vi rimarrà confusione su come funzionano le diverse meccaniche (guida della nave, combattimenti, scassinamento, costruzione degli avamposti e quant'altro).

Oltretutto, la raccomandazione di leggere è valida anche per approfondire la lore del gioco, dal momento che è possibile trovare moltissimi documenti.

Procurati una tuta che aumenta il peso trasportabile

Se venite da TES o da Fallout, sapete che poter trasportare molto peso è importante, per fare man bassa di tutte le cose utili (o vendibili) che potete arraffare. Per questo, la raccomandazione è quella di spendere dei punti abilità sull'albero Fisico e l'abilità sollevamento pesi.

Al di là di questo, però, sappiate che c'è anche la possibilità di equipaggiare la vostra tuta spaziale di un'abilità che aumenta sensibilmente il peso trasportabile. Potete provare a farlo tramite il banco da lavoro, oppure trovarne una da arraffare dai vostri nemici.

La specificità delle tute che aumentano il peso trasportabile è [Meccanizzato] e viene indicato tra le loro caratteristiche di quanto possono aumentare la vostra capacità di carico. Fatene buon uso!

Sfrutta i tuoi compagni e la stiva!

A proposito di peso trasportabile, sappiate che i vostri compagni sono anche degli utili depositi di oggetti. Se, ad esempio, Sarah vi sta accompagnando in una missione, parlate con lei e ditele di voler condividere il carico. Si aprirà un menù che vi permetterà di selezionare gli oggetti che volete affidarle, così da alleggerirvi il peso.

Una volta fatto, potete proseguire la missione stando più leggeri – e magari recuperare tutto una volta finito, prima di congederla. Considerate che in Starfield superare il limite di peso non costringe a camminare pianissimo come in Skyrim o in Fallout 4, ma consuma l'ossigeno rapidamente (come se eseguiste uno scatto) e impedisce il viaggio rapido. Significa che, anche da sovraccarichi, potete raggiungere un negozio per vendere quello che non vi serve.

Il discorso fatto per i companion vale anche per la stiva della vostra nave: accanto al vostro ponte di comando, potete aprire il menù della stiva e vedere quali oggetti avete depositato lì. Io, ad esempio, la ho utilizzata per scaricare

Fai visita ai commercianti

Ricordate che in città come Nuova Atlantide (ma non solo lì) ci sono numerosi negozi, che spesso nascondono equipaggiamenti molto interessanti. Ad esempio, potreste trovare un'arma sorprendentemente ideale per il vostro stile di gioco, migliore perfino di quella che avevate craftato da voi. Oppure, potreste trovare degli zaini superiori a quello che state utilizzando.

Mi è capitato meno di frequente di trovare tute spaziali superiori (più che altro perché era difficile sostituire la mia [Meccanizzata]), ma anche in questo potreste sbizzarrirvi. Tra le altre cose, ci sono negozi per cambiare aspetto fisico, comprare medicinali e perfino per cambiare alcuni tratti scelti nella fase di creazione del personaggio.

È quasi superfluo dirlo, ma girate per le città. Allo spazioporto troverete anche il commerciante di navi, qua e là vi attendono anche l'autorità commerciale (a cui potete smerciare letteralmente di tutto) e i suoi chioschi. Le possibilità, per investire i propri crediti o per ottenerne vendendo gli esuberi, sono sempre dietro l'angolo. Ricordate giusto di verificare quanti crediti ha un commerciante, prima di vendere. Il totale è indicato in alto a destra nella schermata del negozio.

E ricordate che, una volta venduto qualcosa, avrete comunque la possibilità di ricomprarlo in una sezione apposita del menù del negozio.

Parla con gli NPC: possono diventare companion

Attenzione, perché alcuni personaggi che incontrate in giro per le città sono alleati reclutabili per il vostro equipaggio. Non sottovalutate, quindi, il gironzolare provando a chiacchierare con tutti: girando per Cydonia mi è capitato di trovare un ottimo artigliere per la mia nave.

Certo, serve avere da parte un po' di crediti per reclutarli, ma se avete una nave bella spaziosa e soprattutto un bel po' di avamposti da popolare, non sottovalutate i compagni che potete incontrare qua e là.