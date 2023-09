Come ottenere il Boostpack in Starfield

Il boostpack (o Jetpack, se preferite) può darvi una grossa mano, durante le vostre scorribande in Starfield.

Al di là della possibilità di compiere piccoli balzi per muoversi in modo più dinamico (che, con una bassa gravità, diventano magari grandi balzi, a seconda del pianeta in cui vi trovate), può funzionare un po' come la paravela di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, permettendovi di gettarvi da ampie altezze avendo comunque un atterraggio morbido, esplorando così anche in verticale.

Tuttavia, all'inizio del gioco non è possibile avere immediatamente un boostpack, perché sarà necessario sbloccarlo. Vediamo come fare in questa guida.

Come avere il boostpack in Starfield

Prima di tutto, il boostpack può essere associato allo zaino che indossate. Quando andate in giro per pianeti, infatti, dovrete avere anche uno zaino, oltre alla tuta e al casco.

Molti zaini includono anche un boostpack che, a prescindere dal tipo (a scatto, basilare e così via) permette di eseguire balzi di portata diversa, o consuma magari meno energia.

Per poter utilizzare le caratteristiche del boostpack, però, dovete prima di tutto essere saliti almeno di un Livello. Salire di livello permette di ottenere un punto abilità (uno per ogni livello) spendibile negli alberi di evoluzione del personaggio.

Aprite il menù, andate su abilità: qui, raggiungete l'albero Tecnologia (l'ultimo a destra, quello viola). Nel primo livello delle diverse abilità sbloccabili, noterete anche l'icona Addestramento boostpack.

Sbloccando l'abilità, potrete iniziare da subito a utilizzare il boostpack del vostro zaino. Già al suo primo livello, vi offre tutto quello di cui avete bisogna. Premete Y per saltare e Y mentre siete in volo per attivare il boostpack.

Se completerete la sfida indicata in basso a sinistra nella schermata, in futuro potrete spendere altri punti abilità su questa specificità.

Il grado 2 permetterà di consumare meno carburante, il grado 3 lo farà rigenerare più rapidamente, il grado 4 darà un boost a tutti i livelli precedenti. Ma, come dicevamo, per iniziare a utilizzare il boostpack per ora vi basterà il grado 1.