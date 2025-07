Nintendo ha annunciato ufficialmente i due attori che interpreteranno Link e Zelda nel prossimo adattamento cinematografico live-action de The Legend of Zelda, ma la rivelazione non ha fatto felice tutti.

Il ruolo della principessa Zelda non sarà affidato a Hunter Schafer, star di Euphoria, che per mesi era stata al centro di una vera e propria campagna fan, sebbene Nintendo fosse alla ricerca di attori più giovani, probabilmente in vista di un potenziale universo cinematografico.

A vestire i panni di Zelda sarà invece Bo Bragason, affiancata da Benjamin Evan Ainsworth nei panni dell’eroe silenzioso Link. La notizia è arrivata tramite un comunicato ufficiale firmato da Shigeru Miyamoto in persona.

La reazione di una parte del fandom non si è fatta attendere. In molti speravano di vedere Schafer nel ruolo, giudicandola fisicamente perfetta per incarnare la principessa di Hyrule.

La somiglianza tra l’attrice e il personaggio aveva alimentato voci insistenti sulla sua possibile partecipazione, ma alla fine le speranze sono state disattese. Sui social si parla di “biggest fumble of all time” e sta prendendo piede l’hashtag #NotMyZelda.

In un’intervista del 2023, Schafer aveva commentato con entusiasmo l’idea di un’eventuale partecipazione: «Sarebbe fantastico. Ho giocato tantissimo a quel videogioco da bambina. È davvero un gioco stupendo.»

Diretto da Wes Ball, il film si presenta come uno dei progetti più ambiziosi nella recente strategia transmediale di Nintendo. Il regista, dichiarato fan della saga, ha definito questa pellicola come un sogno che si realizza. Non ha rivelato dettagli sulla trama, ma ha promesso il massimo impegno per creare un film in grado di soddisfare gli appassionati.

Sebbene il cast sia ora definito, il dibattito resta acceso, e sarà interessante vedere se il film riuscirà a convincere anche i fan più delusi da questa prima scelta.

