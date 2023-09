Fin dall'inizio del gioco, Starfield vi mette a disposizione una nave per l'esplorazione spaziale: si tratta della Frontier, che ha tutto quello che vi serve per le scorribande interstellari, ma che è sicuramente migliorabile.

E se avete deciso che non vale la pena spendere soldi per qualche upgrade, perché vorreste una nave nuova di zecca, sappiate che potete comprarne diverse dai venditori che offrono i servizi navali agli spazioporti.

Advertisement

Vediamo tutti i dettagli.

Come comprare una nuova nave in Starfield

Visitando gli spazioporti (ma anche alcune basi orbitanti che ospitano un operaio della stessa categoria) avete la possibilità di acquistare delle nuove navi.

Per farlo, dovete parlare con l'addetto ai servizi navali. Nello spazioporto di Nuova Atlantide, ad esempio, è l'uomo che vedete sulla destra della pista, subito davanti a voi, appoggiato alla colonnina dell'Autorità Commerciale.

Parlate con lui e selezionate la voce "Vorrei vedere le navi che hai in vendita". Una volta fatto, vi sarà aperta la schermata di visualizzazione di tutte le navi disponibili presso il punto vendita. Premete LB e RB per muovervi tra le diverse opzioni.

I prezzi sono in genere piuttosto alti, pari anche a diverse centinaia di migliaia di crediti, ma consultate bene la scheda tecnica delle navi e non badate solo all'estetica.

Un po' in modo contro intuitivo, la classe di una nave C è più alta di quella di una A: è il motivo per cui, come noterete, le navi di classe C sono le più costose.

La classe è identificata con la sua lettera nella colonna a sinistra della schermata di acquisto. Qui, le caratteristiche sono evidenziate in rosso se sono peggiorative rispetto alla nave che avete già, in azzurro se invece rappresentano un upgrade rispetto alla nave attuale.

Scegliete sapientemente, tenendo d'occhio anche i sistemi sul lato destro della schermata di acquisto e come potrete distribuire la potenza: il consiglio è quello di dotarsi sempre di una nave con un buon gravimotore, per non dover fare tanti piccoli salti perché non riuscite a compierne uno di lunga distanza, per andare da un sistema lontano all'altro.