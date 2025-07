Prime Gaming torna da adesso a distribuire i nuovi giochi gratis da riscattare durante i fine settimana, dopo le eccezioni avvenute nelle scorse giornate in occasione del Prime Day.

Di solito si attende l'inizio del weekend per accedere ai nuovi omaggi pensati per gli utenti iscritti ad Amazon Prime, ma nelle scorse giornate le distribuzioni erano avvenute con qualche giorno di anticipo.

Da oggi si torna dunque alla "normalità" con 2 nuovi giochi da aggiungere alla vostra collezione: potete scoprirli qui di seguito.

Prime Gaming: giochi gratis del 18 luglio 2025

Entrambi i giochi di questa settimana potranno essere scaricati attraverso l'apposita Amazon Games App, senza aver dunque bisogno di collegare account aggiuntivi per ulteriori store.

Non dovete fare altro che fare clic sui rispettivi link ufficiali, che trovate nell'elenco qui sopra, e seguire le poche e semplici istruzioni per il riscatto e il download dei vostri titoli.

Dovrete naturalmente assicurarvi di aver effettuato il login al vostro profilo iscritto ad Amazon Prime, ma una volta completata la procedura i nuovi omaggi del fine settimana resteranno vostri per sempre, da scaricare tutte le volte che vorrete sui vostri PC.

Endless Space 2 resterà disponibile per il riscatto fino al 20 agosto 2025, mentre Besiege potrà essere riscattato fino al 17 settembre 2025: come sempre vi consiglio di procedere il prima possibile, così da non rischiare di dimenticarvene e godervi subito i vostri nuovi omaggi.

Se siete alla ricerca di ulteriori giochi gratis da riscattare su PC, colgo l'occasione per ricordarvi che su Epic Games Store è disponibile il nuovo omaggio settimanale, decisamente imperdibile per chi ama gli strategici.

Nel caso preferiate invece giocare su console, nelle scorse ore è stato annunciato un interessante sparatutto free-to-play 10vs10, disponibile sia su PS5 che su PC. Attualmente non è ancora disponibile una data ufficiale, ma potrebbe valere la pena di tenerlo d'occhio, se vi piace il genere.