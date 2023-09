Come migliorare la nave in Starfield

Se c'è una cosa davvero importante in Starfield, quella è la vostra nave. Nel corso della missione iniziale, il gioco vi permetterà di ottenerne una tutta vostra, battezzata Frontier.

Che decidiate di tenerla o eventualmente di comprarne un'altra, sappiate che il gioco permette di personalizzare e potenziare a piacimento la vostra fidata compagna di viaggio, con un editor apposito – e qualche credito da spendere, motivo per cui è meglio procurarsene un bel po'.

Vediamo insieme come fare.

Come modificare e migliorare la nave in Starfield

Ci sono diversi menù dai quali potete visualizzare la vostra nave: ricordatevi che potete farlo anche aprendo il menù di gioco e selezionando la voce in basso a sinistra, Nave. Da qui, potete vedere le sue specifiche, la sua salute ed eventualmente anche ripararla (se avete le risorse), premendo A.

Per modificare la nave, però, dovete parlare con uno dei tecnici in uno spazioporto, o in un'area preposta che potreste trovare ad esempio in delle navi in cui potete attraccare nello spazio.

Il modo più semplice, comunque, è atterrare a Nuova Atlantide, scendere dalla nave e parlare con l'operaio poco più avanti di voi, sulla destra, in piedi accanto al chiosco elettronico dell'Autorità Commerciale.

Quest'ultimo vi permette sia di riparare la nave, spendendo crediti, sia di modificarla e potenziarla.

Costruttore navale

Premendo il tasto X dopo aver detto all'operaio che volete modificare e migliorare la vostra nave, entrerete nel costruttore navale. Attenzione, perché qui potete letteralmente smontare i pezzi della nave e sostituirli con altri, selezionandoli uno a uno.

Potete provare a sbizzarrirvi, magari ingrandendo la cabina, ma ricordate che se monterete qualcosa in modo sbagliato le modifiche non saranno salvate. In tal caso, premete Controlli Volo per vedere il log degli errori rilevati e capire se e come potete correggerli.

È insomma un editor libero: potete anche cambiare completamente forma alla nave, se lo volete. Ma ricordate, come dicevamo, che poi deve anche funzionare, quindi i pezzi devono essere montati nel posto giusto (e la cosa, va detto, non è sempre super-intuitiva).

Migliora nave

Premendo invece A dopo aver aperto la schermata, entrerete nella schermata di miglioramento della nave. Qui, senza troppe rivoluzioni, avete la possibilità di sostituire i singoli pezzi con altri dello stesso tipo, senza intervenire sulla forma e sul design della nave.

Potete decidere l'arma 0, l'arma 1, l'arma 2, il motore, lo scudo e il gravimotore (muovetevi da destra a sinistra per selezionare la parte interessata, come quando gestite le risorse nell'abitacolo).

Una volta scelto cosa volete migliorare, premete A per aprire il menù che mostra le diverse opzioni e variabili per quel pezzo, con anche in rosso il costo in crediti dell'acquisto potenziale. In basso, vi viene mostrata una tabella che svela come cambieranno le statistiche della vostra nave con montato quel pezzo, rispetto a quello attuale.

Una volta fatte tutte le migliorie del caso, il gioco chiede conferma della spesa che volete effettuare e salverà tutto.

Buon divertimento con la rinnovata nave!