Nei giochi di casa Bethesda, il peso trasportabile è da sempre una componente chiave nella gestione dell'inventario. Il vostro personaggio, infatti, può trasportare un numero massimo di oggetti con sé, tanto più alto quanto più è "resistente".

Questa feature torna anche in Starfield e determina, in pratica, quanto possiate arraffare risorse, armi e qualsiasi cosa vi venga in mente durante i vostri viaggi.

Come fare, allora, a trasportare molto peso senza doversi ingegnare troppo? Vediamolo in questa guida.

Come aumentare il peso trasportabile in Starfield

Sviluppate l'abilità Sollevamento Pesi

Il modo più semplice per aumentare il peso trasportabile è quello di investire dei Punti Abilità (si ottengono salendo di livello) nell'abilità Sollevamento Pesi, presente nell'albero Fisico (il primo a sinistra, quello verde).

L'abilità è così suddivisa:

Grado 1 : aumenta la capacità di 10 kg;

: aumenta la capacità di 10 kg; Grado 2 : aumenta la capacità di 25 kg;

: aumenta la capacità di 25 kg; Grado 3 : aumenta la capacità di 50 kg;

: aumenta la capacità di 50 kg; Grado 4: aumenta la capacità di 100 kg e ottieni il 50% di resistenza allo sbilanciamento.

Come per le altre abilità, il passaggio da un grado all'altro non chiede solo di spendere 1 Punto Abilità, ma anche il completamento della sfida del grado precedente. In questo caso, di solito si parla di scattare per un numero predefinito di metri con almeno un peso minimo trasportato.

Questo è il modo migliore per aumentare il peso trasportabile in modo indelebile, in modo che non sia legato a equipaggiamenti ma unicamente alle caratteristiche del vostro personaggio.

Sfruttate tute spaziali apposite

Un ottimo modo di aumentare il peso trasportabile è utilizzare una tuta spaziale con capacità [Meccanizzata].

Quando elaborate o trovate una tuta di questo tipo, vi renderete conto che tra le sue caratteristiche (come resistenza ai danni e simili) include anche un aumento del peso trasportabile, che rimane valido e attivo fintanto che la indossate.

Nel mio caso, ad esempio, ho sempre tenuto con me una tuta [Meccanizzata] che mi permetteva di aumentare di +40 il peso trasportabile.

Mi è tornata comoda quando, al massimo del carico, volevo accumulare altri oggetti e ho deciso di equipaggiarla, non rinunciando così al viaggio rapido o non consumando O2 per lo sforzo del sovrappeso di carico.

Se non avete trovato una tuta di questo tipo, potete vedere se ne trovate qualcuna tra i negozi dei vari sistemi, oppure potete provare a crearne una al banco da lavoro.

Sfruttate anche la nave e i vostri compagni

Ricordate che la vostra nave ha una stiva dove potete scaricare molti oggetti, quando magari siete sovraccarichi e non volete tenerli con voi. Nel mio caso, ad esempio, ho trasferito molti materiali per il crafting nella stiva, perché è facile richiamarla dai menù, anche quando si decide di andare da un venditore per fare un po' di crediti.

Potete anche dare degli oggetti al companion che vi sta affiancando: basta parlarci e selezionare la voce apposita. Potrete poi recuperare in seguito tutto quello che gli avevate dato, esattamente nello stesso modo in cui gli avete affidato gli oggetti.

Inoltre, ricordatevi che potete anche depositare oggetti nella Loggia. Personalmente, ho usato quasi sempre la cassaforte presente nella mia stanza personale, ma anche nel piano -1, nella stanza dei banchi da lavoro, ci sono dei contenitori che fanno al vostro caso, dove è comodo lasciare materiali per il crafting che potete recuperare facilmente. E che, di solito, sono molto pesanti.

Ma cosa succede se supero il limite di peso trasportabile?

Se nei precedenti titoli Bethesda superare il limite di peso significava potersi spostare solo in modo molto (molto, molto, molto) lento e rinunciare al viaggio rapido, al punto che la cosa spingeva ad abbandonare subito qualcosa per strada, in Starfield la cosa funziona diversamente.

Qui, infatti, potete spostarvi a velocità normale, ma andrete a consumare O2, ossia la barra della resistenza, come se steste costantemente scattando. Questo significa che, di tanto in tanto, dovrete fermarvi per rifiatare, ma è possibile lasciare un "dungeon" anche da sovraccarichi, senza camminare a passo di lumaca.

Anche in questo caso, infine, viene impedito il viaggio rapido se si è sovraccarichi, quindi dovrete magari tornare a piedi fino alla vostra nave per decollare.