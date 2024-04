Migliori cuffie gaming per PS4 (aprile 2024)

È ben noto che le cuffie da gaming di qualità possono migliorare significativamente la nostra esperienza di gioco. Spesso, le casse della TV non sono in grado di fornire la qualità audio desiderata e l'isolamento acustico che ci permette di immergerci completamente nel mondo dei giochi. Inoltre, la presenza di un microfono è essenziale per comunicare chiaramente con i compagni di squadra durante le partite, ma anche durante le sessioni di gioco più intense.

Può essere difficile scegliere tra le molte opzioni di cuffie da gaming disponibili sul mercato, soprattutto per coloro che sono poco esperti. Per aiutarvi a prendere una decisione informata, abbiamo creato un elenco delle migliori cuffie da gaming adatte per l'utilizzo con la PS4, considerando una serie di fattori importanti come la qualità audio, il comfort, la durata della batteria e altro ancora. In questo modo, potrete scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze e ottenere il massimo dalla vostra esperienza di gioco sulla PS4. I fattori saranno spiegati nel dettaglio nella sezione finale di questo articolo.

Tra i vari retailer sulla piazza abbiamo scelto Amazon, il noto portale di Jeff Bezos ormai sinonimo di qualità e con un servizio di assistenza eccellente che potrà risolvere qualsiasi vostro problema, oltre ad altri maggiori rivenditori come eBay, MediaWorld e Unieuro. Questa pagina sarà aggiornata a cadenza mensile per riflettere l’andamento del mercato, quindi vi consigliamo di consultarla con regolarità per non perdervi le ultime novità.

Come scegliere le cuffie da gaming per PS4

La selezione di auricolari ideali per la tua PlayStation 4 richiede attenzione a diversi fattori cruciali. Innanzitutto, valuta la qualità audio, cercando prodotti che offrano suoni nitidi e un'immersione profonda. Il comfort è altrettanto importante, dato che sessioni prolungate davanti allo schermo necessitano di un accessorio che non affatichi. Prendi in considerazione il design e la struttura degli auricolari, preferendo quelli con cuscinetti soffici e una fascia regolabile. Un altro aspetto da esaminare è la tecnologia di connessione: le opzioni wireless promettono libertà di movimento, mentre i modelli con filo garantiscono una connessione ininterrotta. Non trascurare l'importanza di un microfono di qualità per comunicazioni chiare durante le partite online. Infine, verifica la compatibilità delle cuffie con altri dispositivi oltre alla PS4, per un uso più versatile. Orientarsi tra modelli che soddisfano questi criteri assicurerà un acquisto ben ponderato, migliorando significativamente l'esperienza di gioco.

Quali cuffie sono compatibili con PS4?

Il primo parametro da tenere in considerazione è ovviamente dato dalla compatibilità delle cuffie da gaming scelte con PS4. Non importa quale variante possediate (PS4 standard, PS4 Slim, PS4 Pro), dato che le caratteristiche tecniche, almeno a livello di headset da gaming, sono praticamente le stesse.

Soprattutto nel caso delle cuffie wireless, è fondamentale che siano state progettate specificatamente per essere impiegate con la console di casa Sony, mentre con quelle su cavo dovreste andare piuttosto sul sicuro, data la presenza del consueto jack da 3,5mm sul DualShock 4. Per quanto riguarda le cuffie da gaming wireless dovreste inoltre verificare elementi quali la durata della batteria e la portata del segnale, nonché la sua resistenza ad eventuali interferenze elettromagnetiche.

Meglio cuffie cablate o wireless?

Giocando su PS4, avete la possibilità di collegare l'headset sia al DualShock 4 che direttamente alla console o al televisore. Una distinzione importante inerente alle migliori cuffie PS4 riguarda quindi il tipo di collegamento: cablato o wireless. Nel primo caso, avrete la sicurezza di una comunicazione sempre istantanea e non dovrete mai preoccuparvi dell'autonomia; di contro, i vostri movimenti con la testa e il controller potrebbero essere limitati dal cavo. Quest'ultimo può essere costruito con materiali diversi e anche presentare una guaina esterna più o meno flessibile e resistente (gomma, tessuto, ecc.), quindi sarebbe una buona abitudine verificare anche questa caratteristica prima di procedere all'acquisto. Vale anche la pena sottolineare che alcune cuffie hanno il cavo rimovibile e altre no, il che potrebbe influire anche sulla durata dell'headset stesso, dato che il cavo, se rimovibile, è facilmente sostituibile.

Una soluzione wireless è estremamente più comoda per la libertà di spostamento che vi concede, ma dovete valutare l’autonomia delle cuffie che acquistate e, soprattutto, puntare su un modello di qualità che minimizzi il ritardo tra quello che succede a schermo e quello che sentirete. Ad esempio, sentire i passi di un nemico in ritardo potrebbe rovinare la vostra esperienza di gioco. La maggior parte delle cuffie sul mercato oggi arginano questi problemi con tempi di lag davvero minimi, ma alcune sono votate fortemente alla riproduzione dei suoni al 100% in tempo reale e sono raccomandate soprattutto a chi gioca in competitivo. Infine, ricordate anche che non tutte le cuffie wireless funzionano mentre sono in ricarica, quindi fate attenzione a questo aspetto.

Quale qualità sonora bisogna avere?

Trattandosi di cuffie da gaming, ovviamente la qualità sonora ricopre uno dei fattori più importanti (se non il più importante!). Prima di tutto, è indispensabile che i driver presenti all’interno dei padiglioni abbiano un diametro di 40mm o superiore, permettendo di separare le varie frequenze in modo chiaro e distinto, a tutto vantaggio del coinvolgimento complessivo.

Per migliorare ulteriormente la percezione spaziale, le cuffie da gaming per PS4 potrebbero offrire il supporto a qualche tipo di tecnologia di suono surround, ad esempio Dolby e DTS, o il più sempre più diffuso Dolby Atmos, che, grazie a complessi calcoli matematici, riesce a darvi l’illusione di un suono 3D e permettono di capire con maggiore precisione la direzione dei suoni. Questo, ad esempio, vi sarà particolarmente utile nei videogiochi dove la reattività è fondamentale e comprendere da dove proviene il colpo di un avversario potrebbe fare la differenza tra una vittoria ed una sconfitta.

Quale tipo di microfono è consigliato?

Come ben saprete, i gamer giocano (e molto!) online ed è indubbiamente necessario un mezzo per comunicare in modo cristallino con i nostri amici e compagni di squadra. Il microfono delle vostre cuffie da gaming può essere retrattile, disattivabile con un solo gesto, fisso o rimovibile, ma la vera caratteristica fondamentale è che sia dotato di un qualche tipo di tecnologia di noise cancelling in grado di attenuare, o addirittura cancellare, eventuali rumori indesiderati di sottofondo e far sentire agli altri solo la vostra voce.

Molto importante è anche la tipologia, in quanto i migliori sono unidirezionali, o a cardioide, dato che sono in grado di catturare solo i suoni provenienti di fronte a loro ed offrire, in tal modo, un’ottima cancellazione naturale dei rumori ambientali senza dover far affidamento a tecnologie attive.

Quali funzioni sono necessarie?

Le cuffie da gaming per PS4 dovrebbero consentire di accedere a diverse funzioni in maniera molto rapida, dato che i veri gamer non hanno certo tempo da perdere durante le fasi di gioco più concitate. Fondamentale la possibilità di regolare al volo il livello del volume e disattivare o riattivare il microfono.

Eventualmente potrebbe essere molto utile bilanciare al meglio la chat vocale ed il volume di gioco ed attivare o meno gli effetti surround, nel caso il vostro headset disponga di tale tecnologia.

Quali tipi di isolamento acustico esistono?

Per immergersi completamente all’interno dei mondi virtuali è fondamentale che riusciate a sentire solo il gioco e nient’altro. Per questo motivo è molto importante che i padiglioni delle vostre cuffie da gaming per PS4 offrano un ottimo isolamento acustico, in grado di estraniarvi completamente dal mondo esterno.

A questo scopo, i padiglioni dovrebbero possedere un design a dinamica chiusa, quindi completamente privi di qualsiasi foro che consenta ai suoni esterni di entrare (e viceversa), ed una struttura over ear, in grado di avvolgere totalmente le vostre orecchie.

Quali tecnologie audio 3D devono essere supportate?

Un aspetto importante inerente all'immersione e alla qualità audio generale delle migliori cuffie per PS4. Infatti, le più economiche presentano un comune audio stereo, mentre quelle di fascia più alta sono in grado di fornire un suono surround virtuale 7.1 e supportano tutti i formati di maggiore qualità di aziende come Dolby e DTS.

Un sistema di audio surround vi permette di sentire ogni più piccolo suono che vi circonda nel gioco, così da permettervi, ad esempio, di capire precisamente la posizione di un nemico che potrebbe attaccarvi e uccidere da un momento all'altro.

Quali materiali vengono utilizzati?

Dopo le caratteristiche squisitamente tecniche, ora passiamo ad analizzare quelle più pratiche e fisiche, partendo dai materiali impiegati per la costruzione delle cuffie da gaming per PS4. I modelli più economici hanno un telaio realizzato prevalentemente in plastica, ma, salendo di qualità, nonché di costo, vedremo la comparsa di alternative più resistenti e durevoli nel tempo, come ad esempio l’alluminio, che possiede anche l’utile proprietà di essere molto leggero. Proprio il peso è un altro fattore da considerare, in quanto si tratta di un oggetto che porterete per svariate ore sulla vostra testa e non vorrete di certo sentire costantemente qualcosa che schiaccia il vostro cranio.

Dopo la struttura portante del telaio, è bene considerare la realizzazione dei padiglioni, in modo particolare soffermandosi sull’imbottitura, che può partire dalla semplice spugna per arrivare a modelli più prestigiosi dotati di memory foam, un composto viscoelastico realizzato principalmente da poliuretano in grado di adattarsi perfettamente alla forma delle vostre orecchie e che non si deforma nel corso del tempo, ed i materiali usati per la parte esterna, spesso e volentieri di pelle sintetica o, nel migliore dei casi, in qualche sorta di tessuto traspirante, quest’ultimo particolarmente utile in estate in quanto non favorisce la sudorazione.