L'attesa è stata decisamente lunga — anche troppo, se chiedete il mio parere — ma Warner Bros. Pictures ha finalmente rilasciato il primo trailer ufficiale di Mortal Kombat 2, nuovo film dedicato alla celebre saga picchiaduro firmata NetherRealm (di cui trovate l'ultimo capitolo su Amazon).

Il trailer, così come la campagna marketing avviata nei scorsi giorni, ci conferma che il focus principale della pellicola sarà il personaggio di Johnny Cage, interpretato dall'attore Karl Urban (The Boys), reclutato per partecipare al torneo di lotta più violento di sempre.

Questo significa che Cole, protagonista della precedente pellicola, dovrebbe adesso coprire un ruolo più marginale, anche se il trailer ha confermato che sarà comunque presente in questo nuovo lungometraggio.

Warner Bros. Italia ha anche pubblicato la versione del trailer doppiata in italiano: ve lo proponiamo qui di seguito.

Il filmato ci ha dato la possibilità di dare un prio sguardo a numerosi dei nuovi personaggi che verranno introdotti, come Kitana, Baraka, Shao Kahn e Noob Saibot, solo per citarne alcuni.

Il trailer ci conferma anche che Mortal Kombat 2 sarà disponibile nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 23 ottobre. Di seguito trovate la sinossi ufficiale del film, direttamente dalla descrizione del filmato pubblicato su YouTube:

«New Line Cinema presenta Mortal Kombat II, il nuovo capitolo ad alto tasso di adrenalina dell’acclamato franchise videoludico che torna sul grande schermo con tutta la sua brutale potenza. Questa volta, i campioni più amati dai fan – ora affiancati da Johnny Cage in persona – si affrontano in un’epica battaglia all’ultimo sangue per fermare il dominio oscuro di Shao Kahn, una minaccia che incombe sull’esistenza stessa del Regno della Terra e dei suoi difensori».

La prima presentazione ci promette un film che non cercherà di prendersi troppo sul serio, ma allo stesso tempo garantirà sangue a fiumi e la giusta dose di umorismo e brutalità. Proprio quello che ci si aspetta da un film di Mortal Kombat, dunque: gli appassionati possono iniziare a segnare questo appuntamento sul proprio calendario.