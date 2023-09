Come cambiare nave in Starfield

All'interno di Starfield, con metodi legali o meno legali, potete divertirvi a collezionare diverse navi spaziali, passando magari a quella che preferite da un momento all'altro.

Tuttavia, c'è solo una nave casa, che dovete impostare – e che sarà quella che farà spawn alle vostre spalle quando, ad esempio, vi trasporterete con il viaggio rapido verso uno spazioporto.

Ma come si passa da una nave all'altra e come si cambia la nave madre? Vediamolo in questa guida.

Come cambiare nave (e nave madre) in Starfield

Ci sono diversi modi in cui potete procurarvi una nuova madre in Starfield: potreste, ad esempio, averne comprata una nuova in uno spazioporto, oppure averne rubata una attraccandoci come pirati – o, perché no, magari la avete rubata proprio ai pirati.

Una volta registrata la nave rubata, potete decidere di usarla liberamente: per farlo dovete semplicemente parlare con uno degli operatori portuali presenti negli spazioporti, come l'uomo che si trova subito alla vostra destra a Nuova Atlantide, appoggiato alla colonnina dell'Autorità Commerciale.

Parlategli e selezionate di voler vedere e modificare le vostre navi. In questa schermata, usando RB e LB, potete sfogliare tutte le navi in vostro possesso.

In basso, tra le opzioni, potete notare un tasto che indica cambia nave madre. Premendolo, modificherete la vostra nave principale, facendo in modo che quella che state visualizzando ora diventi quella considerata "casa": sarà lei a venire con voi quando usate il viaggio rapido, ad esempio, mentre le altre rimarranno comunque disponibili negli spazioporti.

In qualsiasi momento, raggiungendo uno spazioporto potete decidere di passare a un'altra nave madre liberamente.

Vale anche la pena ricordare, in caso abbiate molte navi, che potete anche decidere di venderle: anche quelle rubate, una volta registrate, di solito hanno un valore più alto dei crediti che avete speso per "immatricolarle". In questo caso, venderle vi permette quindi di intascare la differenza.

Ricordate che se volete comprare una nuova nave senza troppi patemi c'è la nostra guida apposita. E se invece quella che avete è già la vostra preferita, ma volete potenziarla, vediamo qui come si fa.