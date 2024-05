Set LEGO in preorder: elenco completo - Maggio/Giugno 2024

Siete pronti a scoprire le ultime meraviglie del mondo LEGO di questo mese? Ogni nuovo set è una finestra aperta su mondi fantastici, storie epiche e sfide costruttive che stimolano mente e creatività. Ogni mese, LEGO supera se stessa, offrendo una gamma di set che non solo celebrano anniversari iconici, ma introducono anche nuove avventure che appassioneranno collezionisti e nuovi fan. Dalle galassie lontane di Star Wars agli intricati dettagli degli edifici Creator Expert, c'è qualcosa che catturerà l'immaginazione di ognuno di voi. Preparatevi a esplorare insieme a noi le future uscite LEGO, perfette per arricchire la vostra collezione o per trovare il regalo ideale per chiunque ami l'arte del costruire.

I migliori set LEGO in preorder

LEGO Harry Potter - Castello di Hogwarts: Sala Grande

Aprite le porte alla magia con il set LEGO Harry Potter "Castello di Hogwarts: Sala Grande", un regalo perfetto per scatenare l'immaginazione di giovani maghi, streghe e anche Babbani. Questo magnifico modello è la riproduzione più grande e dettagliata mai realizzata in mattoncini LEGO della Sala Grande di Hogwarts. Il set, ideale per bambini dai 10 anni in su, è ricco di dettagli autentici come candele fluttuanti e un cielo illusorio che sovrasta la sala, offrendo un'esperienza di gioco e costruzione unica.

Oltre alla spettacolare Sala Grande, il set include il cortile, i sotterranei con un ingresso segreto e tre stanze dettagliate — un bagno, un corridoio e la sala comune di Tassorosso — tutte estraibili per facilitare il gioco interattivo. Con 11 minifigure di personaggi amati come Harry Potter, Hermione Granger e Albus Silente, oltre a un intrigante troll di montagna, i bambini possono ricreare le scene più amate o inventarne di nuove. Il set include anche 5 dei 14 ritratti di Hogwarts collezionabili, arricchendo ogni partita con un tocco di storia della magia. Questo set di 1.732 pezzi non solo è perfetto per giocare, ma, con le sue dimensioni imponenti di 40 cm di altezza, 44 cm di larghezza e 21 cm di profondità, diventa anche un'opera d'arte da esporre, celebrando l'amore per il mondo di Harry Potter.

LEGO Ninjago - Drago-Sorgente del Movimento

Preparatevi ad immergervi in epiche avventure aeree con il Drago-Sorgente del Movimento di LEGO Ninjago, il giocattolo d'avventura ideale per i bambini dai 12 anni in su che amano ricreare le scene della Stagione 2 del programma televisivo "La rivolta dei draghi Ninjago". Questo incredibile set presenta il drago LEGO più grande mai creato, dotato di articolazioni snodabili su gambe, coda, fianchi, mascella, testa, collo e imponenti ali, che permettono di posizionarlo in svariate pose dinamiche per il gioco.

Il set include una sella-trono montata sul dorso del drago dove i bambini possono collocare una delle sei minifigure incluse, come i coraggiosi guerrieri ninja Kai, Wyldfyre, e Arin o i temibili Lord Ras, Jordana e il Guerriero Maschera del Lupo, ciascuno con le proprie armi dettagliate, per inscenare duelli mozzafiato. Con 1.716 pezzi, questo modello di drago spettacolare misura 39 cm di altezza, 63 cm di lunghezza e 74 cm di larghezza con le ali spiegate, trasformandosi in un'impressionante esibizione nella stanza di ogni appassionato di Ninjago. Questo set non solo è perfetto per giocare, ma anche ideale come regalo di compleanno o per qualsiasi altra occasione per i giovani fan di Ninjago.

LEGO Art - Via Lattea

Il set LEGO Art "Via Lattea" offre agli appassionati di astronomia e arte l'opportunità di creare un'opera d'arte murale che rappresenta la vastità cosmica della nostra galassia. Il kit include 3.091 pezzi, con cui costruire dettagliatamente punti di interesse celesti come Trappist-1, Le Pleiadi, La Nebulosa Granchio e i Pilastri della Creazione, creando un'effetto 3D che aggiunge profondità e texture. Inoltre, una tessera speciale "Tu sei qui" mostra la posizione della Terra, rendendo il pezzo finito non solo decorativo ma anche educativo.

Questo set è progettato per essere un'esperienza di costruzione sociale e interattiva, diviso in cinque pannelli con istruzioni separate, ideale per costruire in compagnia di amici o familiari. Scansionando i codici QR inclusi nei libretti di istruzioni, i costruttori possono accedere a contenuti audio che approfondiscono la conoscenza della Via Lattea, arricchendo l'esperienza costruttiva. Le dimensioni finali dell'opera, 40 cm di altezza per 65 cm di larghezza, la rendono un'eccellente decorazione per ogni ambiente, perfetta per chi desidera aggiungere un elemento di fascino astronomico alla propria casa.

LEGO Architecture - Notre-Dame de Paris

Il set LEGO Architecture "Notre-Dame de Paris" è un'esperienza immersiva che permette di esplorare la storia architettonica di uno dei monumenti più famosi di Parigi. Questo kit di costruzione per adulti vi accompagna dalla fondazione originale del 1163, attraverso il rinnovamento dell'architetto Viollet-le-Duc nel XIX secolo, fino allo splendore della cattedrale prima dell'incendio del 2019. Con 4.383 pezzi e dettagli autentici come i campanili, i rosoni e la guglia centrale, il modello finito è una vera opera d'arte da esporre, alta 33 cm.

Questo set rappresenta un regalo ideale per gli appassionati di storia, architettura e arte, oltre a essere un eccellente souvenir di Parigi. Include elementi decorativi come alberi e una targhetta personalizzabile, oltre a una guida per la costruzione e un libretto con informazioni interessanti su Notre-Dame e un'intervista con il designer del modello LEGO. È più di un semplice kit di costruzione; è un'esperienza educativa che arricchisce la conoscenza e celebra l'ingegno architettonico.

LEGO Icons - Sistema di lancio spaziale NASA Artemis

Sfidate voi stessi e lanciate la vostra creatività nello spazio con il set LEGO Icons "Sistema di lancio spaziale NASA Artemis", un kit di costruzione che offre un'avventura coinvolgente e rilassante per gli appassionati di spazio adulti. Questo modello premium riproduce con fedeltà il sistema di lancio spaziale Artemis, completo di un razzo multistadio, due booster a combustibile solido, una capsula Orion e una torre di lancio mobile piena di dettagli come cavi ombelicali retrattili, un supporto per il razzo e un ponte per l’equipaggio.

Le funzionalità del set includono booster staccabili e stadi del razzo separabili, offrendo un livello di dettaglio senza precedenti che cattura la complessità e l'ingegnosità dei sistemi di lancio spaziale reali. Il modulo Orion è dotato di pannelli solari pieghevoli che possono essere esposti all'interno del razzo o su una base dedicata, con una placca stampata che completa l'ensemble. Perfetto per l'esposizione sia in casa che in ufficio, questo modello di 3.601 pezzi misura 70 cm di altezza, rendendolo un'imponente aggiunta alla tua collezione. Un regalo ideale per gli appassionati dello spazio e per chiunque desideri immergersi in un progetto di costruzione che stimola la mente e rilassa lo spirito.

Altri set LEGO in preorder

Batman

BrickHeadz

Carl, Russell e Kevin - 19,99€

Mirabel Madrigal - 9,99€

Gioia, Tristezza e Ansia - 19,99€

Legolas e Gimli - 19,99€

Creator 3-in-1

Disney

DUPLO

Viaggio in barca di Peppa Pig - 29,99€

Il supermercato di Peppa Pig - 69,99€

Il giardino e la casa sull’albero di Peppa Pig - 19,99€

La casa del compleanno di Peppa Pig - 44,99€

Scatola mattoncini – Auto e Camion - 49,99€

Harry Potter

Ideas

Gatto Tuxedo - 99,99€

Marvel

Portachiavi Rocket Racoon - 5,99€

Minecraft

Ninjago

Speed Champions

Mercedes-AMG G 63 e Mercedes-AMG SL 63 - 49,99€

Super car Lamborghini Lambo V12 Vision GT - 26,99€

Safety Car Aston Martin e AMR23 - 49,99€

Star Wars

Microfighter Y-Wing di Captain Rex - 12,99€

Battaglia tra Paz Vizsla e Moff Gideon - 39,99€

Battle Pack Agguato su Mandalore - 21,99€

Mech X-Wingdi Luke Skywalker – 15,99€

Altro