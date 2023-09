Come assegnare equipaggio agli avamposti in Starfield

Una delle cose che mi ha lasciata spiazzata, durante le mie avventure in Starfield, è stato capire come assegnare equipaggio al mio avamposto, fresco di costruzione.

Probabilmente per qualcosa che mi sono persa nei tutorial (non saprei, perché di solito leggo tutto), è stato più complicato del previsto capire come assegnare personale al mio avamposto.

Ho quindi deciso di realizzare una guida che possa venirvi in soccorso, casomai doveste imbattervi nello stesso grattacapo.

Come assegnare l'equipaggio a un avamposto

Una volta che siete in giro per un pianeta, se c'è un'area abbastanza grande libera potete costruire il vostro avamposto. Per farlo, premete LB e poi premete X. Si aprirà il menù di costruzione.

Costruite le strutture che volete, in base anche alle risorse che avete, ed è tutto pronto. A parte una cosa: non potete assegnare l'equipaggio. Perché?

Perché per assegnare del personale a un avamposto dovete necessariamente costruire la Stazione Equipaggio.

Si tratta di un oggetto disponibile alla voce Varie del menù di costruzione, una sorta di scrivania che, nella descrizione, spiega:

«Costruisci per consentire l'assegnazione dell'equipaggio al tuo avamposto».

La costruzione della Stazione Equipaggio richiede, nello specifico:

5 alluminio;

3 nichel;

2 ferro.

Una volta che avrete queste risorse, costruite questa scrivania e piazzatela dove volete. Da questo momento in poi, potrete assegnare personale al vostro avamposto.

Vedere e assegnare il proprio equipaggio

Per scegliere chi assegnare a quale incarico, aprite il normale menù di gioco e scegliete la voce Nave, in basso a sinistra. Qui, premete Y per vedere la schermata dell'equipaggio.

Vedrete tutta la lista dei vostri alleati e potrete decidere liberamente chi assegnare alla nave o agli avamposti che avete costruito. Se avete sistemato la Stazione Equipaggio, come previsto, troverete tra gli avamposti assegnabili anche quello che avete appena costruito.