L'aggiornamento 2.3 di Cyberpunk 2077, che verrà rilasciata da oggi su tutte le principali piattaforme — a eccezione di Switch 2, che avrà bisogno di un po' di tempo extra — non sembra aver rispettato le grandi aspettative della community, che è delusa dall'assenza di una delle feature più richieste.

CD Projekt ha cercato di soddisfare le aspettative della community il più possibile, annunciando una photo mode più corposa e migliorata, nuove personalizzazioni dei veicoli e perfino nuove missioni secondarie per sbloccare auto e moto aggiuntive.

Ma c'è una feature in particolare che è particolarmente richiesta dalla community e che, purtroppo, Cyberpunk 2077 ha continuato a "ignorare": ci riferiamo ovviamente al New Game+, che incentiverebbe fortemente un ritorno a Night City.

Come segnalato da Game Rant, molti fan hanno infatti commentato online la propria delusione nel non vedere annunciata questa modalità, in cui tantissimi avevano iniziato a sperare dopo che gli sviluppatori avevano rinviato a sorpresa l'aggiornamento: la patch 2.3, per quanto apprezzabile, non sta davvero includendo nulla che soddisfi pienamente una buona parte della community.

Personalmente ho seguito l'evento streaming in diretta e posso confermarvi che le chat non sembravano affatto felici, facendosi domande del tipo «È tutto qui?», anche se probabilmente guidate più che altro dalla frustrazione di non avere avuto novità sul New Game+.

Lo sviluppo di Cyberpunk 2077 (lo trovate su Amazon) può considerarsi ormai praticamente terminato, dato che gli autori stanno già lavorando al suo sequel, ma questa patch conferma che c'è la volontà di continuare a rendere il gioco ancora più accessibile.

Implementare un New Game+ non è un'impresa affatto facile, ma anch'io ritengo che sarebbe una mossa particolarmente gradita, dato che si tratta di un gioco di ruolo particolarmente vasto e divertente, che vale la pena di esplorare più di una volta.

Staremo a vedere se CD Projekt riuscirà a soddisfare anche questa richiesta con eventuali nuove patch: nel frattempo, vi ricordo che l'aggiornamento 2.3 sarà disponibile a partire da oggi 17 luglio.