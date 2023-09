Come gira Starfield su PC? Analisi tecnica con 6700 XT, 4070 e 4080

Oggi è il giorno del via per l'accesso anticipato di Starfield, con i primi avventurieri spaziali che stanno muovendo i loro passi nel titanico universo creato da Bethesda Game Studios.

Nella giornata di giovedì, vi abbiamo proposto la nostra recensione (in corso) del gioco, a cui manca ancora la valutazione finale perché mi riservo di giocare ancora per qualche decina di ore, per soppesare pregi e difetti già evidenziati nel testo e nel video che abbiamo proposto.

La recensione si è svolta su Xbox Series X e Xbox Series S, ma sono molti gli esploratori spaziali su PC, che intendono giocare Starfield su Windows. Cosa possiamo aspettarci dalle performance del gioco su diverse configurazioni?

A venirci in soccorso è l'analisi tecnica di Tom's Hardware, sito gemello di SpazioGames che si occupa specificamente del mondo PC: il nostro direttore Andrea Ferrario ha messo alla prova il gioco, come potete vedere nel video di seguito.

Le tre configurazioni utilizzate per il test montano AMD Ryzen 5 5600X + ASUS Dual Radeon RX 6700 XT + Corsair DDR4-3600 16GB, la seconda monta Intel Core i5-13400F + ASUS TUF Gaming RTX 4070 + Corsair DDR5-6000 32GB.

La terza infine spinge con AMD Ryzen 7 7800X3D + ASUS ROG Strix RTX 4080 + Corsair DDR5-6000 32GB.

Come spiegato da Ferrario, «riguardando alle prestazioni, la buona notizia è che Starfield usa relativamente poca memoria video, la cattiva è che non è un elemento particolarmente significativo dato che le schede grafiche con poca memoria non hanno prestazioni sufficienti per poter giocare adeguatamente».

«Il nuovo titolo Bethesda è molto impegnativo, o non ottimizzato a dovere, fatto sta che se volete giocare in 4K con preset Ultra dovete acquistare una RTX 4090 e, anche in quel caso, non andrete molto più in alto di 60 FPS».

Potete trovare al link la disamina completa di grafici e rilevazioni sulle diverse configurazioni PC.