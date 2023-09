Come gira Starfield su ROG Ally: le migliori impostazioni

Una cosa che potrebbe farvi molto gola è l'idea di giocare Starfield nella comodità di una piattaforma portatile, come ASUS ROG Ally. Trattandosi di un vero e proprio PC, la piattaforma di casa ASUS può far girare Starfield anche se lo avete comprato su Xbox: il codice dello store Microsoft, infatti, è valido anche su computer.

Con la release dello specifico driver v31.0.21029.6002 (qui i dettagli) ROG Ally riesce finalmente a far girare in modo godibile il titolo.

Attenzione, tuttavia, perché alcuni segnalano di aver notato peggioramenti delle performance in altri giochi, dopo l'aggiornamento, come in Baldur's Gate 3. Se ci state giocando, probabilmente la cosa migliore da fare è continuare il titolo di Larian e aggiornare con i driver pensati per Starfield solo una volta che avete deciso di passare definitivamente al gioco Bethesda.

Per il momento, personalmente, non ho notato peggioramenti, ma non ho installato sulla mia Ally personale nessuno dei giochi segnalati nei commenti all'annuncio.

Come aggiornare i driver di ROG Ally per Starfield

Una volta avviata ROG Ally (la trovate su Amazon), dal desktop:

Accedete a MyAsus, un'applicazione già installata nel sistema; Nel menù a sinistra di MyAsus, selezionate la voce Supporto tecnico; Qui vengono visualizzati tutti gli aggiornamenti in sospeso. Tra questi, comparirà anche AMD Graphic Driver. Selezionate l'icona del download e decidete dove scaricarlo. Una volta scaricato, raggiungete il file, fate doppio click e fate partire l'installazione. Al termine, sarà richiesto di riavviare ROG Ally. Eseguite il riavvio. Ora i driver della GPU sono aggiornati.

Migliori impostazioni grafiche

Una volta aggiornati i driver, potete dedicarvi a giocare. Accedi ad Armourt Crate SE per lanciare Starfield. Dal menù, accedete a Opzioni > Video per gestire le impostazioni grafiche.

Facendo un po' di esperimenti, ho notato di aver avuto la resa più soddisfacente con queste opzioni:

Schermo intero : sì

: sì Risoluzione : 1920 x 1080

: 1920 x 1080 Seleziona monitor : generic PNP Monitor

: generic PNP Monitor Risoluzione dinamica : sì

: sì Scala risoluzione rendering : lasciate la barra vuota

: lasciate la barra vuota Qualità grafica predefinita : personalizzata

: personalizzata Qualità ombre : media

: media Illuminazione indiretta: media

media Qualità riflessi : bassa

: bassa Qualità particelle : bassa

: bassa Illuminazione volumetrica : media

: media Densità folla : bassa

: bassa Sfocatura di movimento : no

: no Qualità occlusione ambientale : media

: media Qualità erba : media

: media Ombre di contatto : media

: media V-Sync : sì

: sì Upscaling : FSR2

: FSR2 Nitidezza : 70% della barra

: 70% della barra Attiva VRS : no

: no Intensità grana pellicola : 100% (ma potete abbassarla a piacimento)

: 100% (ma potete abbassarla a piacimento) Attiva profondità di campo: sì

È possibile sperimentare con il V-Sync: ho trovato che non penalizzi troppo le performance, se attivato, mentre tenendolo disattivato il tearing è purtroppo molto molto evidente, soprattutto in scenari dove la costruzione geometrica è molto ben visibile, come Nuova Atlantide. Tuttavia, potreste guadagnare qualche altro frame e più fluidità, tenendolo disattivato.

Con queste impostazioni, che non rovinano troppo i modelli e i dettagli, il gioco rimane dalle parti dei 30 fps nelle città e spazia tra i 30 e i 45 fps nei pianeti e nei dungeon che potreste incontrare in questi ultimi. Si può andare anche leggermente sopra negli scenari in cui siete seduti nella vostra nave in attesa di atterrare.

Tutte le misurazioni, attenzione, sono basate sulla modalità Turbo di ROG Ally, alimentata e non a batteria. Parlo, quindi, di Ally al massimo della potenza possibile.

In questo modo potete godervi Starfield anche stando comodamente seduti sul divano con la vostra ROG Ally. Inoltre, è supportato il cross-save tra la versione Windows e quella Xbox del gioco: nel mio caso, ad esempio, posso riprendere l'avventura da dove la avevo lasciata su Xbox Series X e Xbox Series S (anche se la sincronizzazione dei salvataggi prende parecchio tempo ogni volta).