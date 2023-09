Quanto dura Starfield?

Quando si comincia un videogioco titanico come Starfield (o, in generale, quelli di Bethesda Game Studios), è normale domandarsi per quante ore si sarà impegnati a esplorare i suoi mondi e a vivere le sue avventure.

La risposta, in questo caso specifico, è in realtà molto varia, perché dipende da quanto siate interessati ad approfondire i tantissimi aspetti che il gioco propone. Per la campagna, ovviamente, servirà molto meno tempo, rispetto alle ore che impieghereste ad affrontare tutto.

Proviamo ad aiutarvi con una stima del tempo ideale che potreste trascorrere nel gioco.

Per chi vuole giocare solo la campagna

Permetteteci di dire che sarebbe un peccato limitarsi a giocare soltanto la campagna di Starfield, che spesso dà molto proprio nei contenuti secondari.

Se però siete incuriositi dalla storia di Constellation, sappiate che impiegherete tra le 30 e le 35 ore per arrivare all'epilogo del gioco.

È presente una modalità New Game+, che non approfondiremo e vi lasceremo scoprire da voi.

Per chi vuol giocare la campagna e diversi contenuti secondari

In caso non andiate troppo di fretta e vogliate giocare con serenità la campagna e numerosi contenuti secondari, magari anche esplorando qualche pianeta qua e là e dedicandovi a costruire degli avamposti, potreste impiegare anche 120 ore di gioco.

Si tratta in realtà solo di una stima, perché dipende da quante secondarie farete, da quanto uscirete dalla via tracciata per trovare contenuti extra, da quanto magari vi soffermerete ad accettare le chiamate spaziali di altre navi, magari abbordandole per aiutarle (o rapinarle, fate voi).

Per i completisti

È davvero difficile stimare quante ore potreste impiegare per vedere tutto, ma è plausibile che si vada sopra le 300.

Nella presentazione del gioco fatta ai recensori, possiamo dire che Bethesda ha parlato apertamente di «centinaia di ore» di contenuti, quindi è plausibile che provando a vedere ogni missione, ogni pianeta, ogni segreto impiegherete un tempo davvero titanico.

E se vi state divertendo, dopotutto, va bene così.