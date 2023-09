I crediti hanno un'importanza non indifferenze, anche nell'universo di Starfield: sono infatti il corrispondente dei nostri soldi (o dell'oro di The Elder Scrolls e dei tappi di Fallout, se preferite). Con i crediti potete comprare armi, vestiti, navi, case: qualsiasi cosa possiate permettervi, passa da quanti crediti avete messo da parte.

E, essendo comandanti di una nave spaziale, sicuramente avrete molte occasioni di mettere da parte un po' di crediti. Nella nostra guida, vi segnaliamo alcune buone pratiche che vi permetteranno di fare soldi velocemente.

Come fare crediti velocemente in Starfield

Ci sono diverse cose da tenere a mente e che vi segnaliamo, per accumulare un po' di soldi.

Sviluppate la capacità di Commercio

Tra le diverse tabelle delle abilità, nella pagina Sociale trovate anche l'abilità Commercio. Se volete diventare ricchi, sappiate che sarà importante svilupparne i quattro gradi il prima possibile.

Via via che la affinerete, infatti, acquisterete spendendo sempre meno e venderete incassando sempre di più. Il massimo sarà il -20% sui prezzi che pagherete e il +25% sui soldi che riceverete dalle vendite. Parliamo di cifre non proprio trascurabili, per chi sta cercando di fare crediti... legalmente.

Apprendete subito l'abilità Saccheggio

Nella tabella Sociale trovate anche l'abilità Saccheggio. Apprendete quanto prima il grado 1, che vi permette di ottenere crediti extra quando rovistate in giro per le ambientazioni.

Facile e pulito!

Raccogliete e vendete, sempre

Nelle vostre scorrazzate spaziali, vi capiterà di incappare in armi che magari avete già, altre che non usereste, oppure tute, oggetti di ogni genere. Ricordate che per ogni oggetto vi viene indicato il valore: non venderete questi oggetti ai commercianti al valore effettivo, ma più alto è questo, maggiore sarà la cifra che intascherete quando andrete a venderli.

Se, ad esempio, avete già la vostra bella pistola che vale 20.000 crediti, non esitate a raccoglierne una caduta a un nemico che vale 5.000 e che potrebbe comunque fruttarvi una bella cifra senza nessuno sforzo. Se potete trasportare un buon peso (qui la guida su come aumentare quello trasportabile), riempitevi le tasche e, finita la missione, andate dai venditori per scambiare gli oggetti con crediti.

Ricordate che i venditori hanno un portafogli limitato, indicato in alto a destra nella schermata di commercio: il chiosco allo spazioporto di Nuova Atlantide, ad esempio, ha un budget di 5.000 crediti, esauriti i quali dovrà passare qualche tempo prima che abbia nuove disponibilità.

Inoltre, ricordate che non potete sempre vendere tutto a tutti: un negozio di armi acquisterà volentieri armi e munizioni, ma non abbigliamento. Ottime opzioni, in questo senso, sono il chiosco dell'autorità commerciale allo spazioporto di Nuova Atlantide, o il centro di distribuzione UC nel quartiere commerciale della città.

Completate le missioni delle fazioni

Nelle mie scorribande, mi sono resa conto che le missioni delle fazioni sono tra quelle che pagano più soldi, una volta completate. Alcune missioni della UC, ad esempio, vi riempiranno letteralmente le tasche di punto in bianco: dedicatevi alle fazioni appena vi va, perché le quest non solo sono scritte molto bene e interessanti, ma sono anche... economicamente gratificanti.

Inoltre, ricordate che qua e là trovate anche dei chioschi, come quello di Constellation, con delle missioni casuali: uno si trova dentro il piano -1 della Loggia e vi mostra fin da subito quali sono gli incarichi completabili e quanti soldi potrete portare a casa.

Scansionate i pianeti giganti

Questa è una cosa di cui mi sono accorta di recente, che permette di fare soldi con uno sforzo ridotto: in tutti i sistemi che visitate, ci sono pianeti giganti (che siano gassosi o ghiacciati poco importa). Si tratta di enormi pianeti in cui non è fisicamente possibile atterrare ma che, se raggiunti con il viaggio rapido, possono essere comunque analizzati con lo scanner, dalla schermata della mappa (premete LB).

Quando attivate lo scanner su un pianeta visitabile, vi vengono evidenziate risorse ed eventuali punti di interesse di dominio pubblico. Quando lo fate con un gigante, invece, viene aggiunta al vostro inventario una tavoletta con i dati di quel pianeta, che è particolarmente ambita dagli studiosi.

Potete vendere ciascuna di queste tavolette ai commercianti, mettendo da parte 400 o 500 crediti da ciascuna, più o meno. Considerando lo sforzo irrisorio che questo richiede, si tratta di soldi facili e puliti puliti.

Occhio alle aree ricreative dei nemici

In molte strutture popolate da spazianti, come fabbriche abbandonate, vi capiterà che ci sia un'area con degli alloggi del personale, dove i fuorilegge si sono sistemati. Aguzzate la vista, quando ci capitate.

Può avvenire spesso che, da qualche parte, i malcapitati spazianti si stessero intrattenendo magari con una partita a carte, su un tavolo: quando succede, sul tavolo ci sono anche tutti i chip dei crediti che stavano scommettendo sulla partita. Prendeteveli, a loro non serviranno più.

Mettetevi nei guai: i nemici hanno sempre soldi addosso

Va da sé che, affrontando dungeon di storia, o eventualmente casuali, in cui ve la vedete con nemici umani, porterete a casa un buon numero di crediti.

Analizzando i cadaveri che vi lascerete dietro, infatti, nel loro inventario non troverete solo equipaggiamenti o armi, ma anche i crediti che avevano in tasca. Non vi resta che prenderveli come ricompensa per il disturbo di aver dovuto eliminare questi intrepidi criminali.

Rubate le navi dei cattivi

Un modo particolarmente divertente di fare soldi è rubare le navi dei cattivoni, come quelle della Flotta Cremisi. Di tanto in tanto, mentre girate per i pianeti può capitare che ci siano degli spazianti o dei membri della Flotta che atterrano poco lontano da voi. In alcuni casi, lasciano la nave aperta ed è possibile sedersi alla sua guida e portarla via.

In uno spazioporto potete registrarla – e questo vi costerà molti soldi. Tuttavia, potete venderla subito dopo, incassando la differenza pulita. Nel mio caso, ad esempio, mi è capitato di registrare una nave della Flotta Cremisi per circa 11.000 crediti, ma di venderla un minuto dopo per 13.000, intascando così 2.000 crediti di guadagno.

Datevi da fare con gli avamposti

Questa è un po' più complicata e richiede un po' di agilità, perché dovete già avere risorse e soldi a sufficienza per avviare un avamposto su pianeti con risorse vendibili e non facilissime da trovare.

Costruendo un avamposto capace di estrarre dei minerali preziosi, ad esempio, avrete sempre importanti scorte da vendere. Come detto, però, non è un processo facilissimo, soprattutto se siete nelle prime decine di ore del gioco.

Datevi al crimine, se proprio dovete

Infine, un modo non proprio nobile ma efficace di fare soldi è darsi al crimine. In tal caso, vi raccomandiamo di apprendere quanto prima le abilità Furto (nella tabella Sociale), dedita al borseggiare i passanti, e Sicurezza (nella tabella Tecnologia). In questo modo, potrete scassinare le serrature – comprese quelle delle casseforti.

Meglio se avete appreso anche l'abilità Furtività (tabella Fisico), che vi aiuta a rimanere nascosti mentre commettete delle effrazioni o dei borseggi.

Il crimine coinvolge anche il contrabbando e la pirateria, con cui potete sbizzarrirvi con la vostra nave. Nel secondo caso, è importante avere armi EM sulla nave che permettono di disattivare i motori dei nemici e abbordarli senza distruggerli, per assaltarli. Nel peggiore dei casi, potete sempre frugare tra i rottami, certo...