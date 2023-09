Una volta che avrete creato il vostro personaggio in Starfield, avrete la possibilità di scegliere che direzione far prendere alle sue abilità. Attraverso il menù del gioco, infatti, è possibile accedere al menù delle Abilità, suddiviso in diversi alberi – se così vogliamo chiamarli.

Vediamo insieme in questa guida come funziona lo sviluppo delle abilità e cosa sono i gradi di miglioramento che potete utilizzare.

Come migliorare le abilità in Starfield

Le specializzazioni

Come dicevamo, ci sono diverse specializzazioni delle abilità, ognuna divisa in quattro livelli.

Gli "alberi" in questo caso sono:

Fisico : coinvolge abilità di forza e resistenza del personaggio;

: coinvolge abilità di forza e resistenza del personaggio; Sociale : qui si sviluppano abilità come furtività, oratoria, intimidazione e quelle che hanno a che fare con l'interazione con altri personaggi;

: qui si sviluppano abilità come furtività, oratoria, intimidazione e quelle che hanno a che fare con l'interazione con altri personaggi; Combattimento : specialità per le armi di diverse tipologie e per i danni che si possono arrecare;

: specialità per le armi di diverse tipologie e per i danni che si possono arrecare; Scienza : influenza lo scanner e le attività sul banco di lavoro, oltre alla costruzione di avamposti;

: influenza lo scanner e le attività sul banco di lavoro, oltre alla costruzione di avamposti; Tecnologia: influenza il boostpack e le tecnologie della vostra nave.

Il numero di abilità varia per ogni specifica specialità, ma ogni abilità ha quattro gradi di profondità. Se ad esempio apprendete la specializzazione in Pistole, ci sono poi quattro gradi di profondità per la specializzazione.

I gradi di specializzazione

Per l'ottenimento di un'abilità dovete investire 1 Punto Abilità – che si ottiene a ogni salita di livello. Questo vale per lo sblocco del grado 1 di un'abilità. Quando, invece, volete ottenere il grado 2 di quella stessa abilità già appresa, dovrete sia spendere 1 Punto Abilità, sia completare i Progressi Sfida.

Ogni singola abilità ha una sfida per ogni grado, che potete visualizzare andandoci sopra con il cursore. Per passare dal grado 3 al grado 4 di Persuasione, ad esempio, è necessario superare prima 10 sfide dialettiche. Senza farlo non è possibile investire il Punto Abilità per salire di grado.

Conviene quindi tenere d'occhio le sfide delle abilità che stanno più a cuore al vostro stile di gioco, perché sono fondamentali per poterle sviluppare ulteriormente.

I diversi livelli dell'albero

Inoltre, sottolineiamo che per accedere ai diversi livelli di un "albero" bisogna prima apprendere almeno tot abilità del livello precedente. Per fare un esempio, Addestramento Boostpack si trova nel livello più alto della tabella Tecnologia, quindi non ha pre-requisiti.

L'abilità Sistemi Motore, invece, si trova nel secondo livello (quello appena più in basso), il che significa che dovrete aver speso almeno un certo numero di punti sul livello superiore, prima di apprendere quelle.

Vale lo stesso, in direzione verso il basso, per tutte le righe della tabella dell'"albero" di abilità.