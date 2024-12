Giochi gratis, Arcane e Dragon Ball: le news su cui avete scelto di cliccare | Novembre 2024

Il mondo dei videogiochi va avanti e così va avanti anche la nostra rubrica di analisi delle news più lette dal pubblico di SpazioGames. Che poi sareste voi. Ma se non siete voi, e siete capitati su questo articolo per sbaglio, allora benvenuti! Qui è dove si risolve il grande mistero delle notizie che a quanto pare nessuno vuole leggere ma che, comunque, vengono fatte lo stesso.

La rubrica nasce dalla volontà di fare una sorta di rassegna mensile che serve anche a noi per avere, anche pubblicamente, uno storico delle tendenze del mercato.

Oltre ad analizzare cosa succede nel pubblico italiano dei videogiochi, cosa vi interessa e cosa interessa ai videogiocatori intorno a voi, quindi di cosa dovremmo parlare di più o cosa vale la pena trattare oppure no.

Vediamo quindi quali sono stati "i click del mese" di novembre 2024: le 10 news più lette dello scorso mese.

Le news su cui avete cliccato di più | Novembre 2024

PlayStation Plus domina come sempre le classifiche e non è una novità, e nel mese di novembre c'è stata la doppietta degli annunci dei giochi gratis del mese proprio a testimoniare la forza che ha ancora il servizio in abbonamento (tramite Amazon) sulla community. Soprattutto se, nelle selezioni mensili, ci sono anche dei videogiochi che fanno leva sulla nostalgia come in questo caso.

In questo senso è curiosa la presenza della notizia dei titoli resi gratuiti da Epic, che nonostante non abbia "gratis" al suo interno la notizia è comunque riuscita a entrare in classifica.

È interessante anche la grande attenzione che avete avuto per i server chiusi di vari giochi Electronic Arts che, nonostante siano prodotti molto vecchi, hanno creato comunque un momento di aggregazione per quanto riguarda le letture.

Nel podio arriva anche Arcane, comprensibilmente. La serie Netflix di Riot Games e Fortiche ha avuto un impatto gigantesco ed è stato un argomento molto amato, soprattutto la diatriba tra l'azienda videoludica e il colosso dello streaming.

A dimostrazione che, per tutte le analisi e argomenti approfonditi che si possono creare, alla fine quello che vi piace di più è sempre il sangue.

Dragon Ball: Sparking! Zero rimane sempre uno dei giochi più chiacchierati del momento, anche per i tornei competitivi che hanno generato problemi dopo il fisiologico calo di giocatori attivi sulle piattaforme.

