Harry Potter PS1 diventa next-gen, e potete giocarci

Il modder 'mmdanggg2' ha aggiornato il suo Unreal Engine 1 RTX Remix Renderer, aggiungendo il supporto per Harry Potter e la Pietra Filosofale.

Lasciando da parte il ben più recente Hogwarts Legacy (che trovate su Amazon) i vecchi giochi dedicati al Mondo Magico hanno ancora il loro perché.

Del resto, solo di recente i fan di Harry Potter sulla pagina Reddit del maghetto hanno scelto il loro gioco preferito (ed è un vecchio classico).

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, il lavoro del modder ci permette di giocare al classico titolo del 2003 uscito su PS1 con effetti di ray tracing e path tracing completi.

L'aggiornamento apporta significativi miglioramenti visivi al gioco: l'illuminazione è stata completamente rivista, donando un aspetto più realistico agli ambienti.

Tuttavia, il lavoro è ancora in una fase iniziale e necessita di ulteriori perfezionamenti.

Nonostante i progressi, infatti, restano diverse aree da migliorare. Le texture non sono state aggiornate e appaiono ancora sfocate, mancando di valori PBR (physically based rendering) essenziali per un rendering realistico.

Inoltre, le numerose sorgenti luminose "finte" utilizzate nel gioco originale dovranno essere rimosse per ottenere un path tracing corretto.

Sebbene non rappresenti ancora il pieno potenziale di RTX Remix, questa mod offre un interessante assaggio delle possibilità di aggiornamento grafico per i giochi più datati.

Gli appassionati possono scaricare l'Unreal Engine 1 RTX Remix Renderer per provarlo in prima persona (cliccate qui se volete testarlo con mano).

In tutto ciò, i fan attendono sempre a braccia aperte un annuncio ufficiale per Hogwarts Legacy 2: per il sequel, infatti, tra le richieste più popolari dei fan c'è il Torneo Tremaghi.

Parlando invece di curiosità legate al primo capitolo, un giocatore di Hogwarts Legacy è riuscito a far uscire il proprio personaggio dai confini prestabiliti, accedendo a zone normalmente inaccessibili.