Bud Spencer e Terence Hill fanno volare schiaffoni anche sul vostro telefono

Notizia lieta per gli amanti dei leggendari film di Bud Spencer e Terence Hill che aspettavano un approdo anche su smartphone del loro Slaps and Beans 2.

La produzione italiana firmata da Trinity Team è infatti ora ufficialmente disponibile anche su iOS e Android, in modo che possiate portare sempre con voi le divertenti scazzottate delle due icone del cinema italiano.

«Preparati a un’altra scorpacciata di fagioli e scazzottate! Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2 è finalmente disponibile per dispositivi iOS e Android. Stavolta, la leggendaria coppia del cinema italiano ti segue ovunque: sul divano, in tram o persino nei saloon (ma occhio al barista)» leggiamo nella nota ufficiale che accompagna il lancio.

Il gioco in questa versione si mantiene affine a quanto visto su PC e console, con scazzottate in pixel art e anche la modalità juke-box per godersi la colonna sonora presa direttamente dalle pellicole.

Inoltre, i controlli sono stati adattati per l'uso in touchscreen, ma è anche possibile giocare collegando un controller esterno.

Per approfondire la conoscenza con Slaps and Beans 2 vi raccomandiamo la nostra recensione.

E se volete sapere come sia nata l'idea di rendere un videogioco i film di Bud e Terence, ne abbiamo parlato direttamente con Trinity Team.