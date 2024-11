Epic fa un regalo alla storia rendendo gratis due titoli epocali

La storia dei videogiochi non è lunghissima ma ci sono già abbastanza videogiochi che hanno fatto la storia, e tra questi ci sono Unreal e Unreal Tournament di Epic Games che da oggi saranno gratis per sempre.

L'azienda ha infatto autorizzato l'accesso gratuito a due dei suoi titoli storici più iconici (tramite Kotaku).

Unreal e Unreal Tournament possono essere scaricati direttamente dall’Internet Archive, come annunciato dal gruppo OldUnreal su Resetera, con tanto di istruzioni per l’installazione su computer moderni.

Ben prima di Fortnite, diventato un juggernaut mediatico con tanto di gadget (li trovate su Amazon), Epic ha donato al mondo dei videogiochi due titoli a dir poco fondamentali.

Sviluppato da Epic Games e pubblicato nel 1998, Unreal è noto per il suo straordinario motore grafico, l’Unreal Engine, che ha stabilito nuovi standard visivi per l'epoca e ancora oggi è una pietra miliare dell'avanzamento tecnologico al punto che anche giochi come Halo lo utilizzeranno in futuro.

Poco dopo, Unreal Tournament ha rivoluzionato il multiplayer competitivo, portando il deathmatch online a un pubblico più vasto e ponendo le basi per molti degli eSport moderni. Entrambi i titoli hanno influenzato in modo significativo il design dei giochi e l’evoluzione tecnologica, rendendo l'Unreal Engine una scelta popolare per sviluppatori di tutto il mondo.

Allo stesso tempo, l’Internet Archive, che ospita i file dei giochi, ha affrontato grandi sfide. In ottobre, un massiccio attacco hacker ha colpito la piattaforma, rendendola inaccessibile per settimane e impedendo l’uso del Wayback Machine e delle sue vastissime collezioni di contenuti. In più, l’Internet Archive è recentemente stato coinvolto in controversie legali riguardo alla possibilità di prestare libri digitali, portando a una sentenza che limita la sua capacità di condivisione.

Oltre ai classici regali di Epic Games Store, quindi, l'azienda ha deciso di donare all'intera community dei videogiochi seminali da recuperare per studiare i primordi.