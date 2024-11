PlayStation Plus è in offerta per il Black Friday: ecco i dettagli

Il Black Friday di PlayStation non si limita soltanto a numerosi giochi in offerta, ma vi offre l'opportunità di iscrivervi al servizio in abbonamento PS Plus con prezzi speciali.

Insieme alle numerose offerte dello store — abbiamo riepilogato per voi le migliori nel nostro articolo dedicato — Sony ha infatti proposto sconti fino al 30% su tutti i piani di abbonamento PlayStation Plus.

Sulla pagina ufficiale dedicata al servizio in abbonamento, Sony spiega che tutti gli utenti che sono ancora iscritti a PlayStation Plus possono approfittare di uno sconto del 30% su un piano di 12 mesi a loro scelta: sarete voi a decidere in base alle vostre esigenze e budget se preferire un'iscrizione a Essential, Extra o Premium (trovate gift card per l'iscrizione su Amazon).

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Nel caso siate invece già iscritti a PlayStation Plus Essential o Extra, avrete l'opportunità di effettuare l'upgrade a uno dei piani più avanzati a un prezzo speciale, ma relativamente solo ai giorni rimanenti.

Un upgrade dal piano Essential a Extra vi permetterà di risparmiare il 25%, mentre passare da Essential o Extra al piano Premium vi farà accedere a un risparmio del 30%.

Tuttavia, come menzionavamo in precedenza, quest'offerta non è valida per eventuali 12 mesi aggiuntivi, ma solo per i giorni attualmente rimanenti sulla vostra iscrizione: non appena il vostro abbonamento scadrà ufficialmente, si rinnoverà automaticamente al prezzo di listino del piano scelto.

A differenza di quanto accadeva negli anni passati, pare non ci sia più purtroppo la possibilità di accumulare più anni sfruttando le offerte del Black Friday: starà dunque a voi valutare se le condizioni siano convenienti per le vostre esigenze.

Potete verificare voi stessi cifre e condizioni, che naturalmente cambieranno in base al vostro stato d'iscrizione, effettuando il login alla seguente pagina ufficiale: le promozioni termineranno ufficialmente il 2 dicembre.

Tra le numerose offerte del Black Friday di PlayStation, segnaliamo che potrete approfittare anche di sconti su accessori, videogiochi fisici e console.