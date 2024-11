Arcane è finito ma Fortiche annuncia altre tre serie su League of Legends

Arcane è arrivato alla fine come promesso, e mentre i fan di League of Legends stanno affrontando le conseguenze del finale della serie Netflix, Fortiche Production lancia i primi indizi sulle nuove serie annunciando che tre show sono in lavorazione.

La serie Netflix tratta dall'universo di League of Legends (che potete esplorare tramite Amazon) è stata un vero e proprio caso sin dalla prima stagione, e con la nuova tornata di episodi si è riconfermata un capolavoro.

Il successo di Fortiche è stato frutto di un grande lavoro pieno di dettagli, resi possibili anche grazie a un budget importante che ha permesso alla produzione di mettere in scena tutta la propria creatività.

La quale verrà impiegata in nuovi show, come ha affermato un rappresentante dell'azienda in una recente intervista (tramite The Gamer).

Lo showrunner Christian Linke ha svelato i prossimi piani per l'espansione dell'universo cinematografico di League of Legends. «I prossimi passi saranno serie basate su Ionia, Noxus e Demacia», ha dichiarato Linke nell'occasione.

Linke ha spiegato che una di queste serie è in lavorazione già da un anno, ma non ha specificato quale delle tre regioni del mondo di Runeterra sarà l'ambientazione del nuovo show.

Per chi non conoscesse il mondo di League of Legends, Noxus è nota per la sua forza brutale, ma i suoi veri conflitti si trovano nella lotta di potere tra il leader visionario Swain e la cabala segreta della Rosa Nera, la quale compare anche in Arcane come minaccia della parte finale della seconda stagione.

Demacia è un regno apparentemente giusto ma tormentato dal divieto della magia e dal movimento di emancipazione guidato da Sylas. Ionia, invece, si distingue per un’ambientazione spirituale, dove il conflitto tra l'Ordine delle Ombre di Zed e i Kinkou di Shen potrebbe fare da filo conduttore.

Ovviamente non ci resta che aspettare qualche novità, mentre Arcane riempirà la vita di tutti i fan di LoL, e non solo. Ne abbiamo parlato nella nostra recensione, defindolo un'opera d'arte generazionale.