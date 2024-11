PlayStation Plus farà felici i nostalgici di PS2 a dicembre

PlayStation Plus non è più il servizio universalmente amato che era qualche tempo fa, ma nonostante tutto riesce ad avere almeno un appeal per i giocatori nostalgici che, tra i giochi gratis, potranno trovare anche perle del passato.

Mentre Sony ha annunciato infatti i nuovi giochi gratis di PS Plus per dicembre 2024 (li trovate qui), con It Takes Two, TemTem e Aliens: Dark Descent che saranno giocabili gratuitamente, il catalogo si è riempito anche di due chicche dalla generazione PlayStation 2.

Sono stati svelati anche i nuovi titoli per il catalogo Classics di PlayStation Plus a dicembre, e i fan dei platform possono festeggiare: Sly 2: Band of Thieves (2004) e Sly 3: Honor Among Thieves (2005) si aggiungono alla collezione. Questi due classici PlayStation 2 completeranno la trilogia originale di Sly Cooper, già iniziata a maggio con l’aggiunta del primo capitolo.

Sviluppati da Sucker Punch, questi platform d’azione seguono le avventure del procione ladro Sly e del suo gruppo, tra colpi geniali e fughe rocambolesche dalla polizia.

Mentre la community sperava in una versione rimasterizzata come quelle uscite su PS3, Sony ha optato per le versioni emulate. Nonostante ciò, è un’occasione imperdibile per rivivere due dei migliori platform dell’epoca PS2 su PS4 e PS5.

Anche Jak and Daxter sarà aggiunto al catalogo Classics, in attesa che in futuro venga reso disponibile Sly Cooper: Thieves in Time del 2013, ultimo capitolo della saga, seppure probabilmente solo tramite streaming.

