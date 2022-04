Summer Game Fest e Gamescom 2022 | Conferenze, date e calendario

L’estate era da sempre, per i videogiocatori, soprattutto il momento dell’E3. Tuttavia, anche in questo 2022 la più celebre fiera dedicata al mondo dei videogame ha deciso di farsi da parte, non provando nemmeno a riproporre un formato solo in digitale e saltando direttamente al 2023 – per il quale promette un ritorno in grande stile di cui ancora dobbiamo scoprire tutti i dettagli.

Tuttavia, a tener compagnia ai giocatori nei prossimi mesi ci saranno gli appuntamenti della Summer Game Fest, organizzata da Geoff Keighley, e a fine agosto avremo anche la Gamescom, che torna anche in presenza a Colonia.

Vediamo tutti i dettagli su questi eventi e sul calendario delle conferenze che sono state già fissate.

Ultimo aggiornamento: 14 aprile 2022

Summer Game Fest 2022: le conferenze

Vediamo il calendario delle conferenze della Summer Game Fest e della Gamescom 2022

Giugno – Conferenza apertura Summer Game Fest

Come lo scorso anno, in una data ancora non precisata, la serie di eventi della Summer Game Fest sarà aperta da una apposita conferenza che si terrà nel mese di giugno. Su un palcoscenico, Geoff Keighley presenterà alcune delle novità in arrivo per il mercato videoludico.

Lo scorso anno, ad esempio, su questo palco vennero svelati Death Stranding: Director’s Cut, Tiny Tina’s Wonderlands e l’attesissimo video che mostrò da vicino Elden Ring (lo trovate su Amazon con consegna rapida, meno di un anno dopo), in chiusura.

Al momento Keighley ha confermato il ritorno della sua conferenza, che aprirà il calendario della kermesse, ma non sappiamo ancora in che data si terrà. L’evento sarà trasmesso in live streaming su tutte le maggiori piattaforme, come Twitch e YouTube.

Excited to share that @SummerGameFest will return this June with a slate of events. We'll be producing another Kickoff Live show with announcements, news and first looks. Much more to share in the coming weeks, along with some very cool new elements for '22. pic.twitter.com/jjXLG8Xueh — Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 31, 2022

Giugno – Day of the Devs

Anche in questo caso ancora senza una data, ma fissato per il mese di giugno, l’appuntamento con Day of the Devs porterà in streaming sul palco i videogiochi indie, permettendo ai giocatori di scoprire le menti creative e le nuove idee che arrivano dal panorama indipendente – spesso ricco di trovate di game design davvero straordinarie.

L’evento rientra sotto il cappello della Summer Game Fest.

Day of the Devs returns for @summergamefest 2022!✨ Submissions for this year’s show, presented by @doublefine and @iam8bit, are now OPEN. Are you an indie creator making something cool? Tell us all about it! Submit your game here: https://t.co/TQ9fNaOo8O pic.twitter.com/Zy8Tt31yx6 — Day of the Devs (@dayofthedevs) March 30, 2022

12 giugno – PC Gaming Show

Nonostante il taglio dell’E3, il PC Gaming Show organizzato dalla rivista specializzata PC Gamer torna anche per il 2022. La conferenza, che sarà trasmessa in live streaming, si terrà il 12 giugno in un orario ancora da precisare e mostrerà «gameplay mai vista prima», oltre a ospitare conversazioni con degli sviluppatori del mondo PC.

Al momento non sappiamo ulteriori dettagli, ma siamo sicuri che PC Gamer li diffonderà via via che ci avvicineremo all’appuntamento.

12 agosto ore 21.00 – THQ Nordic Digital Showcase

THQ Nordic, nota etichetta videoludica del Nord Europa, ha annunciato che il 12 agosto alle ore 21.00 italiane terrà una sua conferenza, che sarà trasmessa su YouTube e Twitch.

L’appuntamento, secondo quanto è stato già confermato, dovrebbe includere anche gli annunci di nuovi giochi e non solo aggiornamenti su IP o produzioni già esistenti.

Dal 18 al 20 agosto – Quakecon

Torna lo storico appuntamento con la Quakecon, che per l’occasione sarà solo in formato digitale e non avrà una parte di fiera in presenza.

Si tratta della kermesse organizzata da Bethesda e destinata soprattutto ai titoli firmati da id Software. Tuttavia, in passato sono arrivati anche annunci relativi a Skyrim e non è da escludere che possa esserci spazio per l’atteso Starfield.

This year's QuakeCon will once again be a digital-only event, August 18-20, 2022. pic.twitter.com/UxJTuZDTYJ — QuakeCon (@QuakeCon) April 13, 2022

23 agosto – Gamescom Opening Night Live

Non sappiamo ancora quale sarà l’orario dell’appuntamento (lo scorso anno fu alle 20.00 nostrane), ma sappiamo che Geoff Keighley aprirà la Gamescom con il ritorno della sua Opening Night Live, che a sua volta cade sotto il cappello della Summer Game Fest. L’evento, trasmesso in streaming e che si terrà a Colonia, dove ha sede la fiera, proporrà una carrellata di trailer e annunci relativi al mondo dei videogiochi, oltre che «news e sorprese».

Durante l’appuntamento dello scorso anno scoprimmo diverse produzioni, come il ritorno di Saints Row, Contraband e Redfall, oltre alla dato di lancio dell’atteso Halo Infinite.

Happy to announce I have signed a new deal to continue producing and hosting @gamescom Opening Night Live. We will see you back live in Cologne, Germany on Tuesday, August 23. pic.twitter.com/kQVd73s8zP — Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 10, 2022

Come ormai da tradizione, l’intento di questo appuntamento è quello di aprire la Gamescom, che infatti si svolgerà poi a Colonia dal 24 al 28 agosto, accessibile al pubblico come nella tradizione della kermesse alla Koelnmesse.

Cos’è la Summer Game Fest?

Per chi si fosse perso gli ultimi anni di evoluzione videoludica, a maggior ragione in piena pandemia, potrebbe essere complesso farsi un’idea di cosa sia la Summer Game Fest e del perché non si parli dell’E3.

Ritenendo la tradizionale fiera di giugno fuori dal tempo, rispetto al mercato videoludico odierno, il giornalista e conduttore Geoff Keighley ha deciso di mettere insieme uno show dedicato ai videogiochi che andasse avanti tutta l’estate, con tanti piccoli e grandi appuntamenti che non si concentrassero nel giro di pochissimi giorni, sovrapponendosi, come invece accadeva in occasione dell’E3.

Le conferenze che rientrano nel programma della Summer Game Fest, che iniziano dal momento in cui storicamente ci sarebbe stata l’E3, arrivano fino all’apertura della Gamescom, coprendo di fatto – di qua e di là – i mesi di giugno, luglio e agosto.

Non aspettatevi, però, una conferenza al giorno: gli appuntamenti sono diversi e vengono sparsi in diverse date, ma non sono quotidiani. Ne deriva un’esperienza più frammentata rispetto a quella che garantiva l’E3, ma che permette anche ai publisher di avere molto più facilmente il loro momento di visibilità, senza finire schiacciati da altri annunci che arrivano subito a ridosso.

La Summer Game Fest torna anche nel 2022

Chi partecipa alla Summer Game Fest?

Non è stata ancora diramata la lista ufficiale dei publisher che saranno alla Summer Game Fest 2022, ma possiamo aspettarci che la stragrande maggioranza dei publisher decida di partecipare con qualcun annuncio.

Lo scorso anno, ad esempio, trovarono spazio negli appuntamenti estivi di Geoff Keighley etichette come PlayStation, Xbox, Bandai Namco, Koch Media, Riot Games, Square Enix, Steam, Ubisoft, SEGA, Warner Bros., Electronic Arts, Activision, 2K, Capcom, Devolver Digital ed Epic Games, solo per citarne alcune.

È legittimo aspettarsi una lista simile anche per quest’anno, ma vi terremo ovviamente aggiornati appena ci saranno delle novità ufficiali.

L’E3 2022 quindi non ci sarà?

No, l’E3 2022 non si terrà, né in formato fisico (in presenza negli USA), né in digitale. Tuttavia l’organizzatore, l’ESA, afferma che la fiera tornerà nel 2023 dopo essere stata ripensata e riorganizzata, per aggiornarsi, dopo il tentativo di riportarla in vita proposto nel 2021.

Potete apprendere maggiori dettagli sulla cancellazione dell’E3 2022 nel nostro approfondimento dedicato.