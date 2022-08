Xbox sarà a Gamescom 2022 con tanti giochi (anche Game Pass): ecco quali

Il prossimo 23 agosto, alle ore 20.00 italiane il ben noto Geoff Keighley condurrà la Opening Night Live della Gamescom 2022.

Uno dei big presenti sul palco è stato da poco confermato dallo stesso conduttore, che ha fatto sapere che il gioco sarà parte dell’evento.

Considerando la mole di appuntamenti estivi, Gamescom sarà infatti solo il gran finale di una stagione piena di annunci di un certo peso, i quali preannunciano un autunno davvero ricco.

Ora, come riportato via sito ufficiale, Xbox ha confermato che sarà presente a Colonia con un bel po’ di titoli first e third party.

«Siamo entusiasti di tornare alla Gamescom di Colonia, in Germania, questo agosto e di incontrare di persona la community per la prima volta dal 2019», si legge nel comunicato ufficiale

«Non vediamo l’ora di tornare allo show floor e di riunire di nuovo i nostri appassionati fan di persona per celebrare ciò che ci aspetta in Xbox. Alla gamescom 2022, sia che partecipino alla fiera sia che guardino il Live Stream di Xbox da casa, i fan in Europa e in tutto il mondo possono aspettarsi un approfondimento su alcuni dei nostri giochi precedentemente annunciati in arrivo su Xbox nei prossimi 12 mesi.»

Lo stand Xbox tornerà nel Padiglione 8 e presenterà 36 postazioni con una serie di contenuti in arrivo nei prossimi mesi, molti dei quali previsti su Game Pass al day-one. Tra questi, i seguenti titoli Xbox Game Studios:

Pentiment (Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios)

Age of Empires IV (Relic Entertainment & World’s Edge / Xbox Game Studios)

Microsoft Flight Simulator (Asobo Studio / Xbox Game Studios Publishing)

Sea of Thieves (Rare Games / Xbox Game Studios)

Grounded (Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios)

Ecco invece i titoli third party che i presenti potranno provare con mano in forma giocabile:

A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio / Focus Entertainment)

Disney Dreamlight Valley (Gameloft)

Gunfire Reborn (Duoyi Games / 505 Games)

Inkulinati (Yaza Games / Daedalic Entertainment)

Last Case of Benedict Fox (Plot Twist Games / Rogue Games)

Lies of P (Neowiz)

Lightyear Frontier (Frame Break)

Planet of Lana (Wishfully / Thunderful)

You Suck at Parking (Happy Volcano)

Ci sarà ufficialmente anche una conferenza in live streaming, che si terrà il 25 agosto dalle ore 20.oo italiane e dove saranno presenti i seguenti giochi:

Microsoft Flight Simulator (Asobo Studio / Xbox Game Studios Publishing)

Gunfire Reborn (Duoyi Games / 505 Games)

Sea of Thieves (Rare Games / Xbox Game Studios)

Lies of P (Neowiz)

High On Life (Squanch Games)

Grounded (Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios)

Pentiment (Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios)

A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio / Focus Entertainment)

Minecraft Legends (Mojang Studios & Blackbird Interactive / Xbox Game Studios)

Planet of Lana (Wishfully / Thunderful)

Age of Empires IV (Relic Entertainment & World’s Edge / Xbox Game Studios)

Ma non solo: è stato anche confermato il ritorno dell’Xbox FanFest. L’evento speciale si terrà invece mercoledì 24 agosto dalle 20:00 alle 23:00 CEST e darà la possibilità ad alcuni fan selezionati di accedere allo stand prima che lo show apra i battenti al pubblico.

