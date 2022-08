Già svelato uno dei big che vedremo alla Opening Night Live della Gamescom

L’appuntamento è fissato per il prossimo 23 agosto, quando alle ore 20.00 italiane il noto Geoff Keighley condurrà la Opening Night Live della Gamescom 2022, aprendo ufficialmente le serrande della fiera di Colonia – tornata per quest’anno anche in presenza, con il suo vasto pubblico.

Sappiamo che le conferenze di Geoff Keighley promettono sempre un grande focus sugli annunci e sulle World Premiere e anche la Opening Night Live di quest’anno non vuole fare eccezione: vedremo dei giochi inediti e degli aggiornamenti per quelli già resi noti.

A tal proposito, uno dei big presenti sul palco è stato appena confermato dallo stesso conduttore, che ha fatto sapere che Sonic Frontiers sarà parte dell’evento.

Sonic Frontiers sarà protagonista alla Opening Night Live

Come scritto da Keighley:

«Sintonizzati martedì 23 agosto per una world premiere e un nuovo sguardo e delle novità su Sonic Frontiers, durante la Opening Night Live!».

It's true: @sonic_hedgehog is coming to @gamescom Opening Night Live! Tune in live on Tuesday, August 23 for a world premiere new look and news about SONIC FRONTIERS during OPENING NIGHT LIVE! Stream it anywhere at 8 pm CEST / 2p ET / 11a PT. pic.twitter.com/BqEIUkMD73 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 9, 2022

Considerando che sappiamo che il gioco è atteso per quest’anno, ma non ha ancora una data di lancio specifica (ma diverse indiscrezioni avevano suggerito un lancio a novembre), quella di Colonia potrebbe essere la cornice ideale per fissare definitivamente l’appuntamento con questo ritorno di Sonic, che come saprete sarà più aperto che mai – considerando che fonderà le meccaniche tipiche della saga a una struttura open world (al contrario di Sonic Colours Ultimate, che trovate su Amazon).

In precedenza, SEGA si era anche sbilanciata in merito al comparto narrativo del gioco, che aveva promesso essere «epico». Una dichiarazione non male, considerando che i fan subito dopo aver visto il gioco in azione per la prima volta avevano pregato il publisher di rinviarlo, così da prendersi più tempo per ottimizzarlo.

La più recente conferenza organizzata da Geoff Keighley, la serata di gala della Summer Game Fest, aveva proposto una line-up a tratti priva di mordente, ma soprattutto aveva visto poco prima del debutto il leak dell’annuncio di The Last of Us – Part I, peraltro spoilerato per errore dalla stessa Sony.

Vedremo se, in questa occasione, l’apprezzato organizzatore dei The Game Awards (che torneranno a dicembre) riuscirà a non vedere trapelare anzitempo i giochi che scopriremo sul suo palco a Colonia.