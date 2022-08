Nintendo annuncia il suo evento alla Gamescom, c’è un reveal importante

Nintendo non sembrava estremamente carica per la Gamescom 2022, o almeno finora, perché è stato annunciato un evento speciale per la fiera di Colonia.

Tra cui Splatoon 3, che di recente è stato addirittura protagonista di un Direct tutto dedicato a lui, in cui abbiamo scoperto altre informazioni sull’atteso shooter.

Un titolo su cui la Grande N sta puntando davvero molto, tanto da creare anche una versione apposita di Switch personalizzata con inchiostro e calamari.

Ed è proprio su Splatoon 3 che sarà incentrato il prossimo Nintendo Treehouse, che si terrà il 25 agosto 2022 alle 18.30.

Ma non solo perché, come riporta Nintendo stessa attraverso i suoi canali, in occasione della Gamescom 2022 ci sarà anche un reveal importante.

Oltre ad un focus molto importante sulle modalità single player di Splatoon 3 e le strategie per la demo Splatfest World Premiere, verrà mostrato per la prima volta il gameplay di Harvestella.

Harvestella rientra nel filone dei giochi di ruolo che sono anche a loro modo delle simulazioni di vita. In questo gioco, infatti, vi ritroverete a costruire la vostra splendida casa in un mondo pittoresco e vivace, dove però delle minacce vi attendono al varco e dovrete tenervi sempre pronti tanto a costruire e raccogliere risorse, quanto a scontrarvi con dei nemici.

Il titolo sarà disponibile dal 4 novembre 2022 su PC e Nintendo Switch, ovviamente. Dopo il primo reveal di qualche tempo fa toccherà proprio a Nintendo mostrarci qualcosa di nuovo.

