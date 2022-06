Future Games Show 2022 | Tutti gli annunci e i trailer

È tempo di un nuovo recap sulle pagine di SpazioGames: è la volta del Future Games Show, nuovo appuntamento con lo show organizzato dall’editore Future dove trovano spazio diversi videogiochi, alcuni anche piuttosto da vetrina.

Gli organizzatori hanno anticipato che vedremo in azione oltre 40 giochi. Li appunteremo via via che vedremo lo show, in modo da offrirvi tempestivamente un riepilogo – perché, dai, è sabato sera anche per i videogiocatori, ed è più che legittimo recuperare con comodo gli annunci in una così bella serata di giugno.

Di seguito, il nostro recap di quanto mostrato durante il Future Game Show. Per tutto sulla Summer Game Fest, fate riferimento alla nostra pagina hub.

Recap Future Games Show 2022

Lo show si è aperto come di consueto con una carrellata introduttiva (e con la presentazione dello sponsor, ma siamo sicuri di poter lasciar correre). A condurlo in questa occasione sono le voci di Doug Cockle e di Denise Gough (The Witcher 3).

Si dia il via ai videogiochi!

Outpost (working title)

Lightning Games mostra in azione lo sparatutto decisamente affollato e adrenalinico Outpost (titolo provvisorio), in uscita su Steam molto presto, ma senza una finestra di lancio specifica.

Luto

È il momento di un horror di stampo familiare sviluppato da Broken Bird Game. L’atmosfera è costrittiva, il gameplay in soggettiva, l’uso delle luci decisamente interessante. Si abbonda di scenari a corridoio dove le porte celano nuove insidie, in un periodo storico in cui le TV a tubo catodico e le VHS erano ancora in voga.

In arrivo quest’anno su PlayStation e PC.

Nightingale

Nuovo spazio anche per Nightingale, che si mostra con un video dove Aaryn Flynn ci spiega alcuni aspetti del titolo, già comparso alla Summer Game Fest. Il materiale mostrato è in pre-alpha e il CEO del team di sviluppo ci spiega come funzionano le carte che i giocatori potranno sfruttare per attivare dei portali e muoversi nell’universo di gioco.

Queste consentono anche di approfittare di modificatori che rendono più varia l’esperienza di gioco proposta da Nightingale. Il gioco conta anche su un sistema di generazionale procedurale che rende l’esperienza «praticamente senza limiti», assicurano gli autori.

In uscita nel Q4 di quest’anno.

Tray Racers

Rock e velocità ci portano a vedere da vicino il folle Tray Racers, dove si sfreccia sulla sabbia. Realizzato dagli autori di Phogs, il gioco è un multiplayer online incentrato sulle corse in un mondo apocalittico… adorabile, a detta degli autori stessi.

In arrivo su PC e Switch nel 2023.

Kwalee: i nuovi giochi

In arrivo nel 2023, Wildmender è un gioco dall’atmosfera calma si direbbe un’avventura dove esplorazione e magia la fanno da padrone. PDovrete anche occuparvi di sopravvivere «insieme» e la direzione artistica ha un che di Journey e Sky: Children of the Light.

Vediamo anche Blade, in arrivo nel 2022, decisamente più brutale, e un assaggio da Scathe, in arrivo su PC il 31 agosto – dove si spara e si spaccano cose sanguinolente. Robobeat, in arrivo nel 2023, è invece uno sparatutto dove il ritmo è tutto e la direzione artistica è incentrata sugli alti contrasti.

Tutti i giochi sono firmati da Kwalee.

Morbid Metal

Un video work-in-progressi ci mostra in azione la peculiare interpretazione dei samurai data da Morbid Metal, dove lame luminose e musica metal vi incoraggiano a spaccare simil-robot e creature ostili davanti ai portali Torii. In arrivo presto su PC, realizzato da una sola persona.

Turbo Golf Racing

Sembra un emulo di Rocket League ed effettivamente lo è: tra auto volanti e sfide a otto giocatori, dovete mandare la palla in buca come nel golf, in 30 livelli tutti da scoprire, colorati e vivaci.

Arriva il 4 agosto in accesso anticipato, sarà su PC, Xbox e Xbox Game Pass. Trovate ora una demo su Steam.

American Arcadia

Ennesimo passaggio per American Arcadia, che abbiamo visto in azione già in diverse conferenze. Siamo piuttosto sicuri che non abbiate bisogno di ulteriori nostre presentazioni per questo titolo retrofuturistico in cui gli abitanti di Arcadia sono a loro insaputa protagonista di un reality show.

Alaskan Truck Simulator

Tempo di rilassarsi e guidare (la demo è su Steam anche per voi) con il titolo dedicato ai mezzi pesanti. Sedetevi nella cabina del vostro tir, guidate e gestite il vostro mezzo di trasporto. L’uscita è attesa per il Q4 2022 su PC e console.

The Entropy Centre

Stavolta siamo nello spazio, in quello che sembra un gioco di avventura in soggettiva dove sarà necessario interagire con l’ambientazione creando energia per spostare gli oggetti. Per generare questa energia, la nostra protagonista usa quella che somiglia a un’arma da fuoco, con cui deve riuscire a far “ripartire la Terra”.

Arriva nel 2022 su PC, Xbox e PlayStation.

Games from Ukraine

Una carrellata ci mostra quello che gli sviluppatori dell’Ucraina stanno riuscendo a fare nonostante le terribili condizioni in cui sono stati costretti dalla guerra in corso, cominciata lo scorso 24 febbraio.

Di seguito, includeremo i trailer dei diversi progetti di questi sviluppatori, che con straordinaria dedizione stanno riuscendo a portare avanti i loro progetti. Sul sito ufficiale di GamesRadar troverete indicazioni su come supportare gli autori ucraini in questo orribile momento storico.

Lost in Play

Si va in un’atmosfera cartoon con le avventure illustrate proposte da Lost in Play, titolo piacevolmente fuori di testa in arrivo il 10 agosto su Steam e Nintendo Switch. Galline incluse.

Brewmaster

Avete sempre sognato di affrontare anche in un videogioco tutto il processo che porta ad assaporare una buona birra? Ora potete farlo gestendo ogni minimo dettaglio con Brewmaster, che come suggerisce il nome è un simulatore duro e puro. In uscita su PC e console quest’anno, demo disponibile su Steam.

Bramble: The Mountain King

Vediamo in azione questo gioco che affonda le radici nella mitologia nordica. Vittima di bullismo, il nostro protagonista si innamora dell’unica ragazza che non lo maltrattava. Quando per vendicarsi costringe i suoi aguzzini a ballare fino a morire cadendo vittime di una canzone che li irretisce (!), il ragazzo purtroppo non può risparmiare la ragazza che amava e parte per cercare di riportarla in vita.

In arrivo presto su PC e console.

Enemy of the State

Il mondo è diviso tra chi ha i soldi e chi vuole averli a ogni costo. La saggezza cinica apre il trailer di Enemy of the State, con una carrellata discretamente popolosa di morti ammazzati in uno stile grafico che non cerca il realismo, mentre una rapina in banca impazza nell’epoca dei gangster.

In uscita nel 2024 su PC e console.

Sunday Gold

Dopo una carrellata che ci ricorda che trovate su Steam numerose (davvero numerose) demo gratis per alcuni dei giochi dello showfloor virtuale del Future Games Show, le voci di Geralt e di Yennefer ci portano alla scoperta di Sunday Gold, gioco stilosissimo dove tre fuggitivi in una Londra del futuro prossimo sembrano pronti a mettersi in parecchi guai.

Lo stile è sicuramente riconoscibile e il gioco funziona come quello che si direbbe un tattico a turni, probabilmente con contaminazioni ruolistiche (richiama un po’ Disco Elysium). In arrivo su PC nel 2022.

Do Not Open

Tempo di un horror in realtà virtuale, ovviamente in soggettiva. Nel gioco, proveniente dalla Spagna, ci ritroviamo tra disegni inquietanti di bambini e una casa che smette improvvisamente di essere familiare, per il protagonista. Viverla in soggettiva sarà sicuramente inquietante. L’uscita è attesa nell’autunno 2022 su PlayStation e PC.

Bright Memory Infinite

Un video mostra le novità in arrivo per Bright Memory Infinite, che scopriamo essere un “coming soon” su PS5, Switch e Xbox. È disponibile su PC.

The Last Faith

Definito da Doug Cockle come «una versione pixellosa di Bloodborne», il gioco effettivamente non lesina e in fascino e in orrori pronti a farci la festa. Parliamo di The Last Faith, in arrivo quest’anno su PC e su tutte le console. Trovate già il nostro provato qui.

Le novità dal Team17

Una carrellata ci mostra i giochi in arrivo dal celebre publisher, tra cui Thymesia e l’inquietante Autopsy Simulator. C’è anche il nostrano Batora: Lost Haven, provato dal nostro Marino.

Tinykin

Cosa fanno gli insetti a casa tua mentre non ci sei? Non te lo sei mai chiesto? Ecco, nemmeno io, ma a quanto pare è l’idea alla base del simpatico Tinykin, dove questi esserini si impilano per consentirci di esplorare ambienti… più o meno familiari, tra vasetti di yogurt e panetti di burro. Immaginare degli insetti che corrono nel mio frigorifero mi ha fatto passare la fame, ma il gioco a sua giustificazione sembra divertente e particolarmente allegro.

Arriva su PC e tutte le console il 30 agosto.

Serial Cleaners

Non pensavamo di sentire Geralt e Yennefer parlare del fare le pulizie, ma eccoci qui, nell’introduzione all’isometrico Serial Cleaners, che ci riporta al cambio di millennio per raccontare un thriller pubblicato da 505 Games. Il gioco è esattamente quello che il nome suggerisce, una storia di «lealtà, fedeltà e crimine, parecchio crimine», dove qualcuno dovrà pur ripulire tutti questi omicidi degli anni ’90…

In arrivo il 22 settembre su PC e su tutte le console.

Airport Sim

Vediamo in azione in pre-alpha un nuovo simulatore: si tratta di Airport Sim, dove dovete mettere in piedi la vostra struttura aeroportuale fin nei minimi dettagli: dagli aeromobili alla logistica, passando anche per i mezzi di terra che gestiscono i bagagli e spostano gli aerei nelle fasi di rullaggio.

In arrivo su PC e Xbox Series X|S nel 2023, come quello che sembrerebbe il partner ideale di Flight Simulator.

Ones to watch

Una carrellata ci mostra rapidamente alcuni giochi da tenere d’occhio nel prossimo futuro.

Phonopolis

Stile e illustrazioni la fanno da padroni in questo video gameplay, assicurano i conduttori, dello strambo Phonopolis, in arrivo su Steam e descritto come un’avventura. Non sappiamo molto altro, purtroppo.

Being and Becoming

Si passa rapidamente a quello che si direbbe un platform in 2D dove i nemici sembrano pronti a fare la pelle alla protagonista, in ambientazioni a metà tra l’onirico e l’incubo. È molto probabile che l’anima del gioco sia quella di un metroidvania. L’uscita è prevista su PC, ma non sappiamo quando.

Arctic Awakening

Ci troviamo nei cieli dell’Alaska, quando il trailer ci introduce ai dialoghi a risposta multipla che vedremo in Arctic Awakening, poco prima che la tragedia accada e che ci ritroviamo a precipitare. Il nostro protagonista, in un’avventura in soggettiva che in alcuni tratti sembra ricordare lo stile di Firewatch, recupera il suo companion robot e cerca di sopravvivere da solo in Alaska in attesa di soccorsi, tra scenari mozzafiato e il gelo.

In arrivo su Steam, Mac e console nel 2023.

F1 Manager 22

Se amate il circus della Formula 1 e i manageriali, ci sono pochi dubbi che possiate essere intrigati da F1 Manager 22, il gioco in cui dovete gestire la vostra scuderia nel grande circus automobilistico.

Arriva il 25 agosto su PC, Xbox e PlayStation.

DKO

Stile chibi e combattimenti sono al centro di DKO, in arrivo presto su PC e console. Vorremmo dirvi di più, ma il trailer era cos’ inutilmente corto che… ok, ve lo lasciamo qui sotto.

Planet of Lana

Lo splendido Planet of Lana torna in azione dopo essersi mostrato anche nei giorni scorsi. Come vi abbiamo detto, vivrete un pianeta alieno alla ricerca di vostra sorella, dove le insidie e le meraviglie si equivalgono, esplorando in due dimensioni insieme al vostro companion con cui collaborerete.

Anche in questo caso, purtroppo, non scopriamo la data d’uscita del titolo, che rimane fissato per un generico 2022 su PC e e Xbox.

Deadly Premonition 2

Confermati i rumor dei giorni scorsi: Deadly Premonition 2 arriva ufficialmente su PC, ora, dopo essere uscito su Switch da qualche tempo.

Snufkin

Un po’ di sana adorabilità in quella che viene presentata come un’avventura musicale (musicata dagli islandesi Sigur Ròs) in cui bisogna riportare l’armonia nella natura. Con uno stile illustrato dove i personaggi sembrano dei ritagli, Snufkin potrebbe essere uno dei giochi da tenere d’occhio nel prossimo futuro.

Arriva su PC e console nel 2023.

Palworld

Raccomandato ai fan di Pokémon, questo gioco multiplayer in realtà mescola animaletti adorabili a mitragliatrici e bazooka. Siamo confusi, ma anche piuttosto incuriositi, soprattutto dagli pseudo-Pokémon lupi che sembravano cani da slitta.

Non sappiamo però quando il gioco arriverà ufficialmente, per il momento.

Ill

La one-more-thing che chiude lo show è la world premiere di Ill, un horror in soggettiva ricco di creature ripugnanti, da affrontare armi da fuoco alla mano.

Lo show di conclude con questo annuncio. Viene confermato il suo ritorno ad agosto, presumibilmente in occasione della Gamescom.