Day of the Devs 2022 | Tutti gli annunci e i trailer

Non di soli tripla A vive il mercato (anzi, decisamente no), ed ecco perché a seguire la Summer Game Fest condotta di Geoff Keighley – di cui vi abbiamo dato conto nel recap completo – c’è stato anche un nuovo appuntamento con Day of the Devs.

La conferenza è dedicata soprattutto ai creatori di piccoli grandi videogiochi, che trovano il loro spazio per annunciare e presentare progetti nuovi, oppure per offrire aggiornamenti su quelli già svelati in precedenza.

Se vi siete persi la presentazione, ecco di seguito tutto quello che è stato mostrato, con relativi trailer.

Desta: The Memories Between

Un titolo strategico a turni basato sull’esplorazione – dei ricordi, dei sogni e dei rimorsi, però. Creato dagli stessi autori di Monument Valley e di Alba: A Wildlife Adventure.

Per un assaggio più da vicino, di seguito trovate un video dietro le quinte di Desta: The Memories Between.

Time Flies

Chi ha bisogno di un simulatore di volo dove si gioca nei panni di una mosca? Noi, assolutamente, ed ecco spuntare Time Flies. Dal momento che la vita di una mosca è piuttosto breve, dovrete completare tutta una serie di obiettivi finché la natura ve lo permetterà – uno più fuori di testa dell’altro.

La vita è breve, insomma, meglio svolazzare da oggi. Il gioco è atteso su PC, PlayStation e Switch nel 2023.

Bear and Breakfast

Il filone dei titoli dal nome geniale prosegue con Bear and Breakfast, dove ovviamente dovete interpretare un orso che vuole gestire un bed and breakfast nei boschi.

Dovrete così gestire il vostro business in un gestionale rilassante e sopra le righe, mentre una componente narrativa ricca di mistero vi accompagnerà…

A Little to the Left

Se amate i puzzle game rilassati, potreste sicuramente dare un’occhiata ad A little to the Left, che propone un po’ di sani rompicapo in ambientazioni domestiche – gatto compreso, che fa sempre bene.

Lo stile illustrato sembra molto piacevole e potrebbe essere un gioco perfetto per chi ha amato la calma e la mania dell’ordine che Unpacking ci ha tirato fuori.

Animal Well

Se vi piacciono i giochi dove i misteri sono al centro di tutto e dovete risolvere i puzzle, ricordatevi di Animal Well. Questo titolo indipendente è fatto di labirinti interconnessi e di oggetti da raccogliere per manipolare le informazioni (e gli scenari) già in vostro possesso, fornendo nuove chiavi di lettura a ogni progresso.

Lo stile in due dimensioni e gli scenari nella foresta, a chi ha una certa età come la sottoscritta, per qualche motivo hanno ricordato Pitfall, sì.

Birth

Cosa c’è di meglio di un gioco di avventura e puzzle in cui dovete creare una vostra creatura mettendo insieme ossa e organi vari ed eventuali trovati in giro per la città?

Promette bene e si chiama Birth, verterà soprattutto su rompicapo basati sulla fisica e su illustrazioni fatte a manina dagli sviluppatori.

Choo-Choo Charles

Il titolo di Choo-Choo Charles diceva già tutto: in questo gioco in soggettiva vestiremo i panni del macchinista di un vecchio treno che viaggia in un’isola open world, chiamati a migliorarci sempre di più per affrontare Charles – il treno malvagio che tenterà di mangiarci!

Insomma, se fino a oggi trovavate rilassanti i giochi sui treni, sappiate che qua si rischia di finire trangugiati da un treno-ragno spietato. Sconsigliato agli aracnofobici, mettiamola così.

Escape Academy

Un adventure game incentrato su meccaniche da escape room, che dà il meglio di sé se giocato in multiplayer cooperativo. Sarete proprio voi a essere il titolare dell’accademia di fuga, per cui dovrete fare sfoggio di tutte le vostre abilità per conquistare gli allievi nella Escape Academy.

L’uscita è già piuttosto vicina: si parla del 14 luglio.

How to say Goodbye

Visto che il gioco precedente parlava di fughe, qua si parla di dirsi addio. Puzzle game narrativo che si ispira ai libri illustrati, How to say Goodbye è un gioco in cui dovrete manipolare la realtà per fare in modo che dei fantasmi rimasti bloccati tra una dimensione e l’altra riescano a raggiungere “sani e salvi” l’aldilà.

Se vi sembra facile (in realtà no, ndr) sappiate che a rendervi le cose più complicate ci saranno anche degli spiriti maligni che non hanno alcuna intenzione di lasciarvi andare…

Little Nemo and the Guardians of Slumberlands

Un’avventura in stile metroidvania dove vestire i panni del piccolo Nemo – che con i suoi giocattoli e i suoi peluche non ha paura davvero di niente e lo dimostra nel trailer di seguito, dove lo stile coloratissimo di Little Nemo and the Guardians of Slumberlands potrebbe rubarvi il cuore.

Il gioco è su Kickstarter e se siete interessati potete sostenerlo a questo indirizzo.

NAIAD

Un gioco di avventura rilassante incentrato sull’esplorazione. In NAIAD vi ritroverete a interagire con la fauna – terrestre e acquatica – che vive nei pressi del fiume che è al centro del gioco. Cantando potrete fare del bene anche alla flora, mentre vi divertirete con pesci, anatre, rane e conigli di ogni sorta.

Il gioco è realizzato da una sola persona e ha uno stile davvero particolare, con un’inquadratura dall’alto che permette di apprezzare il design di ambientazioni e animali.

Planet of Lana

Era probabilmente il più atteso e il suggestivo Planet of Lana è finalmente tornato a farsi vedere. In questo gioco vestirete i panni di una ragazza alle prese con un mondo dai colori vivaci ma dagli abitanti ignoti e ben poco familiari.

Si tratta di un’avventura in due dimensioni affascinante e ricca di puzzle, che racconta vicende che si muovono di galassia in galassia. Purtroppo, ancora niente data d’uscita – ma il gioco rimane fissato per il 2022.

Roots of Pacha

Simulatore di coltivazione ambientato… nell’età della pietra, quindi non aspettatevi troppi aiuti tecnologici, in Roots pf Pacha.

Il gioco avrà uno stile in pixel art e ha un aspetto particolarmente allegro, con qualche richiamo qua e là a successi come Stardew Valley.

SCHiM

In SCHiM dovrete saltare di ombra in ombra per proseguire nella vostra avventura, in un platform in tre dimensioni che gioca letteralmente con la luce e con i contrasti che questa crea con le zone d’ombra.

Molto interessante per chi ama i giochi rompicapo e le atmosfere rilassate.

Fox and Frog Travelers: The Demon of Adashino Island

Con Fox and Frog Travelers: The Demon of Adashino Island parliamo di un action adventure in tre dimensioni di ispirazione giapponese (e realizzazione giapponese), dove vestirete i panni dell’eponima Fox. La ragazza si ritrova a viaggiare con Frog, in uno scenario caratterizzato da portali Torii e luci al neon.

Ma, a quanto pare, c’è qualcosa di ignoto nell’ombra e non si possono certo dormire sonni tranquilli. Il gioco dista ancora qualche anno, ma possiamo vedere un video che ci introduce al progetto.

Goodbye World

Infine, Goodbye World è un videogioco di stampo narrativo che fa una metanarrazione, considerando che parla di due sviluppatori di giochi indie e delle loro difficoltà nel rendere realtà i loro sogni.

Affronterete così dodici diversi livelli puzzle platform, in un delizioso stile pixel art che richiama SNES e GameBoy Advance. Arriverà su Steam nel 2022.

E con questo si conclude la lista dei giochi che sono stati presentati durante il Day of the Devs della Summer Game Fest 2022.

